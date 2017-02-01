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Çeçen Grubu Akay’ı destekleyecek

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi’nin Hüseyin Akay liderliğinde başarılı bir yönetim sergilediğini söyleyen Mahmut Çeçen seçimlerde Akay ve ekibini destekleyeceğini açıkladı.

Çeçen Grubu Akay’ı destekleyecek
Çeçen yazılı olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi;
“Vedat Ali Özışık tarafından Kayseri Şeker Fabrikası ve Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifinin kötü yönetilmesinden dolayı 2007 yılından itibaren Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifine aday oldum. Gelinen nokta itibariyle Sayın Hüseyin Akay liderliğinde fevkalade başarılı bir yönetim sergilendiğine çiftçilerimiz gibi ben de şahit oldum. Bu sebeple şahsım ve Mahmut Çeçen Grubu (Yurdum Bozkurt, Menderes Alparslan, Yılmaz Ceritci, Mustafa Yoka, Mustafa Aydoğan, Sami Dişli, Sami İpek, Duran Dursun, Selahattin Sofularlı, Mustafa Türkaslan, Hasan Aydın, Abdullah Borozan, Bülent Balçık ve diğer gönüldaşlarımız) olarak kayıtsız, şartsız ve ön koşulsuz 2017 yılında yapılacak Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi seçimindeSayın Hüseyin Akay ve ekibini destekleme kararı almış bulunuyoruz.
Çiftçilerimize ve kamuoyuna saygılarımızla bildiririz.”   
Haber: Tunahan Kaya
 
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