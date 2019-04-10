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ÇEKÜL Vakfı Başkanı Keykubadiye Sarayının önemine dikkat çekti

Çekül Vakfı Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ve Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer’in Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.Memduh Büyükkılıç’a hayırlı olsun ziyaretleri esnasında gündem Keykubadiye sarayı oldu.

ÇEKÜL Vakfı Başkanı Keykubadiye Sarayının önemine dikkat çekti

Çekül Vakfı yöneticileriyle birlikte Başkan Memduh Büyükkılıç'ı da makamında ziyaret eden Prof. Dr. Metin Sözen, Başkan Akay’a sizler Türk tarihi açısından önemli bir Sarayın üzerinde oturuyorsunuz diyerek Kayseri Şeker Fabrikası arazisi içerisinde bulunan Keykubadiye Sarayının önemli bir değer olduğunu belirtti.

8-13 Nisan tarihleri arasındaki Mimarsinan anma etkinlikleri kapsamında "Dünya Durdukça Sinan" Konulu Konferans veren Çekül Vakfı Başkanı Metin Sözen, Kayserinin tarihi ve turistik değerlerinin önemine dikkat çekti.
Başkan Hüseyin Akay da Keykubadiye saray kazı çalışmalarındaki son durum hakkında Başkan Büyükkılıç ve Metin Sözen’i bilgilendirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.Memduh Büyükkılıç’ın ziyaret sonrasında Başkan Akay ve Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer birlikte Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayraktar ile Melikgazi Belediye Başkanı Dr.H.Mustafa Palancıoğlu’na hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

 

İHA

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