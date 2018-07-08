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Celalettin Ekinci, personelle tanıştı

İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, İl Milli Eğitim Müdürlüğü personeli ile Melikgazi Rehberlik Araştırma Merkezi Toplantı Salonunda bir araya geldi. 

Celalettin Ekinci, personelle tanıştı

Toplantıda İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci yaptığı konuşmada "Büyük bir camiayız. Ekip olarak çalışıp, başarıyı yakalayacağız. Öz eleştiri yapacağız başkalarına fırsat vermeyeceğiz. Biz aileyiz burada mutlu olmalıyız, mutlu olmak içinde huzurlu olmalıyız. Olumsuzluklar bizlere bir şey katmaz" dedi. 

Ekinci, "Çalışma hayatımızda birbirimizi sevmeliyiz hatalar olur farklılıklar içinde birbirimizi ötelememeliyiz" ifadesinde bulunarak şunları söyledi: "Empati yaparak karşımızdakini anlamaya çalışmalıyız. Biz herkesin evindeyiz onun içinde yetiştireceğimiz nesiller vatanına, bayrağına sahip çıkan nesiller olmalıdır. Bizim misyonumuz hayatı güzelleştirmektir. Kardeşlik hukuku içeresinde başarıyı yakalayacağımıza inanmalıyız. Elimizi ayrım yapmadan herkese uzatmalıyız. Kendimizi yaşımız ne olursa olsun geliştirmeliyiz. Ahlaki kimliğimizi her zaman ön plana çıkararak çalışmalıyız.’’ 
Toplantının sonunda İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci personele başarı dileyerek salondan ayrıldı. 

İHA

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