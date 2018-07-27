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Celalettin Ekinci’den Uluslararası Şht. Ömer Halis Demir İHL’ye ziyaret

İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci Uluslararası Şht. Ömer Halis Demir İmam Hatip Lisesinde 57 ülkeden 260 öğrencinin eğitim gördüğü okulu ziyaret etti. 

Celalettin Ekinci’den Uluslararası Şht. Ömer Halis Demir İHL’ye ziyaret

Okul Müdürü Sıddık Kaya tarafından okul hakkında verilen kısa bir brifingin ardından, İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, yaz yetiştirme kursunda eğitim gören 140 öğrenciyle bir araya geldi. 

Öğrencilerle yakından ilgilenen İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci ve İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven öğrencilerle tek tek tanışarak hangi üniversiteyi kazandıklarını öğrendi. 

İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci yaptığı kısa konuşmada  ”Bütün dünyadan gelen bu güzel gençlere Türkiye de eğitim vermek ülkemizin büyüklüğünü göstermektedir. Uluslararası İmam Hatip Projesi Türkiye Diyanet Vakfı ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın birlikte yürüttüğü büyük proje bütün insanlığın umudunu yeşertecektir inşallah” diyerek sözlerini tamamladı.
 

İHA

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