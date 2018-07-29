Çelik, "200 gram ekmeği 60 kuruşa satmaya devam edeceğiz"

Kent Ekmek Fabrikasını kurarken iki ana gayelerinin olduğunun altını çizen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, "Kayseri’de hemşehrilerimize en üst seviyede en kaliteli ekmeği en ucuza yedirelim. Böyle bir amacımız vardı. Hamd olsun şu anda bir milyon adet ekmeğin tüketildiği, günlük olarak söylüyorum. Kayseri’de biz sadece 20 bin adet ekmekle bu amaca ulaştık. Piyasada bir denge unsuru olduk" diye konuştu.



Kent Ekmek Fabrikası ile hem kaliteyi üst seviyeye çıkardıklarını hem de fiyatı daha düşük seviyede tuttuklarının altını çizen Başkan Çelik, "Şu anda bizim ekmeğimizin fiyatı 60 kuruş. Biz kesinlikle esnafımızla rekabet etmeyeceğiz, esnafımızın pazarına, bakkala, markete onların satış kanalına girmeyeceğiz. Kendi büfelerimizde satacağız demiştik ve bu prensiple devam ediyoruz. Şu anda kendi büfelerimizde 200 gramlık ekmeği 60 kuruşa satıyoruz. Zam yapmayı da düşünmüyoruz" ifadesini kaydetti.



Tesisin Türkiye genelinde en modern ve en otomatik tesis olduğunu söyleyen Başkan Çelik şu şekilde konuştu: "En az insan gücü ile çalışan bir tesis. Personel girdileri en az olan bir işletme orası ama Türk Ticaret Kanunu’na göre belediye de olsanız anonim şirket olduğu için basiretli bir tüccar gibi yönetmelisiniz. Biz fabrikanın bulunduğu arazi, bina, içindeki makinelerin amortismanları, personel giderleri bunların tamamını biz maliyet kalemlerine koyuyoruz. Ama alışverişi peşin yapıp uygun fiyata aldığımız için biz zarar etmiyoruz, kar ediyoruz. Sadece şirketi ayakta olacak kadar bir kar ediyoruz. Milyonlarca lira kazanayım diye yapılan bir tesis değil."



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin askıda ekmek çağrısı ile ilgili ise Başkan Çelik şunları söyledi: "Askıda ekmek uygulaması bizim geleneğimizde olan bir uygulama. Sosyal anlamda da asırlar öncesinde uyguladığımız bir sosyal gelenek. Devlet Bahçeli çok önemli iyi bir adım atmış ve söylemiş ama asıl olan tüm toplumun tamamında bir fiyat kararlılığı ve kalite yükselmesini sağlamak. Bizim kent ekmek ile yaptığımız budur."