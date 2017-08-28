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Çelik ağaçların kesilmemesi için o projeyi değiştirdi

 Büyükşehir Belediyesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerine yapacağı iki alt geçit projesinde, yol kenarındaki yaklaşık 40 çınar ağacının kesilmemesi için değişikliğe gitti.

Çelik ağaçların kesilmemesi için o projeyi değiştirdi

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, katlı kavşak ve alt geçit inşaatlarında incelemelerde bulundu. Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’ndan Gültepe Bulvarı’na geçişi sağlayacak alt geçitlerle ilgili çok çarpıcı açıklamalarda bulunan Başkan Çelik, alt geçit projelerinin uygulama esnasında nasıl değiştirildiğini dile getirdi.

Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde Gültepe Bulvarı’na giriş için iki ayrı alt geçit planlandığını ifade eden Başkan Mustafa Çelik, “At nalı şeklinde yapacağımız alt geçitlerin projeleri bitti ve ihaleleri hazırladık. Ancak, uygulama projeleri sırasında 40’dan fazla çınarın kesilmesi gerektiğini gördük. Senelerce zor şartlar altında yetişen ağaçların kesilmesine gönlümüz razı olamazdı. Bunlar şehir ağacı olan çınarlar ve bunlar zor yetişen ağaçlar. Derhal proje üzerinde yeniden çalıştık ve projeleri değiştirdik. Derdimiz yeşili ve ağacı korumak. At nalı şeklindeki alt geçitleri değiştirdik ve ağaçların tamamını korumuş olduk. Bayramdan sonra çalışmalara başlayacağız. Bir taraftan yeni yeşil alanlar oluşturarak yeni ağaçlar dikerken bir taraftan da seneler önce dikilen ağaçları korumanın görevimiz olduğu bilinciyle çalışıyoruz” dedi.

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