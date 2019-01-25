ÇELİK BAKAN YARDIMCISI OLUYOR

BAKAN VARANK’LA GÖRÜŞTÜM
Başkan Çelik’in bir süre önce Ankara’ya giderek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ı makamında ziyaret ederek uzun bir süre sohbet etmesi farklı yorumlara neden oldu. Başkan Çelik bu ziyaretle ilgili olarak, “Ne zamandır pastırma sucuk sözüm vardı Varank’a. Onu götürdüm, biraz da sohbet ettik. Sonrasında bu yorumlar çıktı. Dedim ya benim bir bilgim yok ama bu tür olaylar insanı onore eden şeylerdir. Ancak bu konular gıyabımda konuşuluyorsa da, ona bir şey diyemem” dedi.
GIYABIMDA KONUŞULUYORSA BİLEMEM
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in tekrar aday gösterilmemesinin ardından yapılan değerlendirmelerde, Çelik’in yerel seçimlerden sonra birikimlerinden yararlanmak üzere Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı olacağı ifade edildi. Başkan Çelik, “Türkiye’nin en operasyonel ve aktif bakanlıklarından biri için, bakan yardımcısı olarak adınızın geçmesi güzel bir şey ama böyle bir şey yok, teklif de olmadı” diye konuştu.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile
Başkan Çelik’in bir süre önce Ankara’ya giderek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ı makamında ziyaret ederek uzun bir süre sohbet etmesi farklı yorumlara neden oldu. Başkan Çelik bu ziyaretle ilgili olarak, “Ne zamandır pastırma sucuk sözüm vardı Varank’a. Onu götürdüm, biraz da sohbet ettik. Sonrasında bu yorumlar çıktı. Dedim ya benim bir bilgim yok ama bu tür olaylar insanı onore eden şeylerdir. Ancak bu konular gıyabımda konuşuluyorsa da, ona bir şey diyemem” dedi.
GIYABIMDA KONUŞULUYORSA BİLEMEM
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in tekrar aday gösterilmemesinin ardından yapılan değerlendirmelerde, Çelik’in yerel seçimlerden sonra birikimlerinden yararlanmak üzere Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı olacağı ifade edildi. Başkan Çelik, “Türkiye’nin en operasyonel ve aktif bakanlıklarından biri için, bakan yardımcısı olarak adınızın geçmesi güzel bir şey ama böyle bir şey yok, teklif de olmadı” diye konuştu.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile
Özel Haber: İlter Sağırsoy