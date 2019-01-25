ÇELİK BAKAN YARDIMCISI OLUYOR Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in 31 Mart seçimlerinden sonra Sanayi ve Teknoloji Bakan yardımcısı olacağı öne sürüldü. Bakan Çelik, “Böyle bir teklifin yapılması için düşünülmek bile onur vericidir. Ancak benim bilgim yok, gıyabımda da konuşuluyorsa onu da ben bilmiyorum” dedi.

25 Ocak 2019 Cuma 09:43