Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

ÇELİK BAKAN YARDIMCISI OLUYOR

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in 31 Mart seçimlerinden sonra Sanayi ve Teknoloji Bakan yardımcısı olacağı öne sürüldü. Bakan Çelik, “Böyle bir teklifin yapılması için düşünülmek bile onur vericidir. Ancak benim bilgim yok, gıyabımda da konuşuluyorsa onu da ben bilmiyorum” dedi.

ÇELİK BAKAN YARDIMCISI OLUYOR
BAKAN VARANK’LA GÖRÜŞTÜM
Başkan Çelik’in bir süre önce Ankara’ya giderek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ı makamında ziyaret ederek uzun bir süre sohbet etmesi farklı yorumlara neden oldu. Başkan Çelik bu ziyaretle ilgili olarak, “Ne zamandır pastırma sucuk sözüm vardı Varank’a. Onu götürdüm, biraz da sohbet ettik. Sonrasında bu yorumlar çıktı. Dedim ya benim bir bilgim yok ama bu tür olaylar insanı onore eden şeylerdir. Ancak bu konular gıyabımda konuşuluyorsa da, ona bir şey diyemem” dedi.

GIYABIMDA KONUŞULUYORSA BİLEMEM
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in tekrar aday gösterilmemesinin ardından yapılan değerlendirmelerde,  Çelik’in yerel seçimlerden sonra birikimlerinden yararlanmak üzere Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı olacağı ifade edildi. Başkan Çelik, “Türkiye’nin en operasyonel ve aktif bakanlıklarından biri için, bakan yardımcısı olarak adınızın geçmesi güzel bir şey ama böyle bir şey yok, teklif de olmadı” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile
 

Özel Haber: İlter Sağırsoy

İlgili Galeriler
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Anahtar Kelimeler:
Sanayi Ve Teknoloji Bakan YardımcısıMustafa çelikKayseri GündemGündemHaberlerHaberKayseri HaberKayseri
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.