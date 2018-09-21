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ÇELİK BENİ TARİF ETMEMİŞTİR

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in isim vermeden Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ı ağır şekilde eleştirdiği öne sürülen sözleri için Büyükkılıç, kesinlikle üstüne alınmadığını, sözlerin muhatabı olmadığını ve boş ver deyip geçtiğini söyledi.

ÇELİK BENİ TARİF ETMEMİŞTİR

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in “Birileri gibi sahtekarca işler peşinde olmam, gebetleme kaysı olmaya gerek yok, ayak oyunlarına girmem, tribünlere oynamam” gibi sözlerle, Memduh Büyükkılıç’ı kastettiği  öne sürüldü.

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, içinin rahat olduğunu ve kesinlikle bu yöndeki hiçbir açıklamaya da itimat etmediğini belirterek, “Söylendiği iddia edilen sözleri okumadım, takip etmedim sadece duydum. Bu nedenle itimat etmiyorum. Mustafa bey beni tarif etmemiştir, beni ilgilendiren bir şey olduğunu sanmıyorum, üstüme de alınmadım zaten” dedi.

Çelik’in ağır ifadeler içeren açıklamalarıyla itham ettiği kişinin Memduh Büyükkılıç olduğu kamuoyunda konuşulurken Büyükkılıç, “Kendisi büyükşehir başkanımızdır, seviyoruz. Ne söylediyse ağzına, eline diline sağlık, bir şeyler söylemiş. Ama samimi söylüyorum üstüme alınmadım” dedi. Öte yandan Çelik, bu sözleriyle kimi kastettiğine dair bir açıklama yapmadı.
 
 

Özel Haber: İlter Sağırsoy

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