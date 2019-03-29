ÇELİK BİLDİĞİ İŞİN BAŞINA GEÇİYOR

* Yaşar ÇELİK : Mustafa Çelik’in oğlu | **Sabri ÇELİK: Mustafa Çelik’in kardeşi​

Başkan Çelik 1 Nisan’dan itibaren siyaseti ancak dört yılda bir oy verirken hatırlayacağını ifade ederek, “Bundan sonra işime gücüme bakacağım, aileme vakit ayıracağım, görevimizi tamamladık ve aday göstermediler, kimseye kırgın üzgün değilim” dedi.Devlet kurumlarının yanı sıra başta AVM’ler olmak üzere tüm konut ve işyeri kiralama ve alım satımların yanı sıra dövizle yapılan tüm işlemlerin TL ile yapılması talimatını veren Cumhurbaşkanı Erdoğan’a rağmen, Mustafa Çelik’in hissedarı olduğu şirketler de dahil, tüm enerji şirketleri devlete sattıkları enerjinin karşılığı milyonlarca liralık ödemeyi TL cinsinden değil, döviz cinsinden aldılar ve almaya da devam ediyorlar.Çelik’in iş hayatına döneceğim dediği iş dünyasında, İpek Bilgisayar başta olmak üzere çalışmalarını sürdüreceği kendisinin de ortak olduğu şirketler şunlar; İPEK Bilgisayar, Biletall İç ve Dış ticaret Aş, Veriban Elektronik Veri İşleme Saklama Hizmetleri Aş, Megaş Madencilik ve Endüstriyel Gazlar San. Tic. Aş, Entar Enerji Tarım San. Tic. Aş, Aziziye Enerji San. Tic. Aş.