Çelik çifti Ramazan Sokağı’nda Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, eşi İkbal Çelik ile birlikte Ramazan Sokağı’nı gezdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, eşi İkbal Çelik ile birlikte Ramazan Sokağı’ndaki işyerlerini tek tek ziyaret etti, alışveriş yapan vatandaşlarla görüştü ve fotoğraflar çektirdi.

Başkan Çelik, Ramazan Sokağı gezisi sırasında KAYMEK kursiyerlerinin gözleme pişirdiği dükkanı da ziyaret etti ve bir süre kursiyerlerle görüşerek onlara gözleme pişirmelerinde yardımcı oldu. Ramazan Sokağı’ndaki dükkanları tek tek ziyaret eden Başkan Çelik ve eşi İkbal Çelik, el emeği ürünlerin yer aldığı KAYMEK’in sergi alanını da gezdi.

Ramazan Sokağı gezisi sırasında Başkan ve eşinin ziyaretinden büyük memnuniyet duyan esnaflar, Çelik ve eşine ikramlarda bulundular. Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, havya ile ahşap yakma suretiyle güzel yazı yazan sanatçıyı da ziyaret ederek bir süre çalışmasını izledi. İkbal ve Mustafa ismini yazan sanatçı yaptığı eseri Çelik ailesine hediye etti.

İHA