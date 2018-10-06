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ÇELİK ERDOĞAN KRİTERLERİNE UYAR MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a göre yerel seçimlerde aday gösterilecek isimlerde aranacak özellikler açıklandı. Bu özellikleri taşıyanlar Ak Partili olsun ya da olmasın tercih edilebilecek. Hatta bu özelliklere sahip kişiler varsa ve aday adayı olarak dahi başvurmamışsa onunla görüşülüp Ak Parti’den aday olması için ikna edilmeye çalışılacak.

ÇELİK ERDOĞAN KRİTERLERİNE UYAR MI?
İŞTE ERDOĞAN KRİTERLERİ
Hafta sonunda Kızılcahamam’da yapılacak olan Ak Parti 27. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda da görüşülecek olan adaylarda aranacak şartlar hususu açıklığa kavuşturulacak. Bugüne kadar temenni olarak konuşulan bu şartlar, Kızılcahamam’daki toplantıda netleştirilerek bir esasa bağlanacak.
İşte temel şartlar: kibir olmayacak, partiye yük getirmeyecek, halkta muhakkak karşılığı olacak, tuttuğunu koparan özellikte, liyakatli ve mütevazı olacak. Kimsenin tavassutu ve yakınlığının arkasına kesinlikle sığınmayacak. Fetö ve diğer terör örgütleriyle en küçük bir bağlantısı dahi olmayacak.

MEVCUT BAŞKANLARIN İŞİ ZOR
Yerel seçimlerde Ak Parti’den aday olmayı düşünen isimler halen belediye başkanlığı yapıyorsa öncelikli olarak geçen sürede halkla samimi gönül köprüsü kurup kurmadığına bakılacak. Ayrıca hizmet dönemi içinde belediyenin borçlanma miktarına bakılacak. Eğer rakam artmışsa bu borçlanın aciliyeti, gerekliliği ve belediyeyi sıkıntıya sokup sokmama durumları incelenecek. Bu inceleme sonucu da, mevcut başkanın yeniden aday gösterilip gösterilmemesinde çok önemli yer tutacak.

Erdoğan kriterleri içinde 3. Dönem engeline dair bir husus bulunmazken bu kriterlere Kayseri’de uyan başkanlar arasında Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın da bulunduğu belirtilirken Kayseri’de adaylığını ilk açıklayan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in de kısmen bu şartlara uyduğu ifade ediliyor.

 

Özel Haber: İlter Sağırsoy

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