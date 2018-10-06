ÇELİK ERDOĞAN KRİTERLERİNE UYAR MI? Cumhurbaşkanı Erdoğan’a göre yerel seçimlerde aday gösterilecek isimlerde aranacak özellikler açıklandı. Bu özellikleri taşıyanlar Ak Partili olsun ya da olmasın tercih edilebilecek. Hatta bu özelliklere sahip kişiler varsa ve aday adayı olarak dahi başvurmamışsa onunla görüşülüp Ak Parti’den aday olması için ikna edilmeye çalışılacak.

06 Ekim 2018 Cumartesi 10:04