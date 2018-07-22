Çelik, Genç KAYMEK’te eğitim gören öğrencilerin ailelerini ziyaret etti

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, ilk ziyaretini Yunus Emre Mahallesi’nde yaşayan Karademir ailesine yaptı. Emine ve Ahmet Karademir çifti ile çocuklarını ziyaret eden Başkan Mustafa Çelik, aynı zamanda Genç KAYMEK öğrencisi olan Gültekin Gürkan İlkokulu 3. sınıf öğrencisi İbrahim Karademir ve geçen yıl Genç KAYMEK’te öğrenim gören ağabeyi Bayram Karademir ile görüştü.



Genç KAYMEK’te 15 binden fazla öğrenciye hizmet verildiğini vurgulayan Başkan Mustafa Çelik, Genç KAYMEK öğretmenlerinin periyotlar halinde öğrencilerin ailelerini ziyaret ettiğini belirtti ve verdikleri eğitimin yansımalarını görmek için kendisinin de bizzat bu ziyaretlere katılmak istediğini söyledi. Başkan Çelik, Karademir ailesinin Genç KAYMEK ile ilgili görüşlerini aldı ve Genç KAYMEK’ten eğitim alan İbrahim ve Bayram’la sohbet etti.

Öğrencilerin babası Ahmet Karademir, verilen hizmetten çok mutlu olduklarını ifade ederken Anne Emine Karademir ise “Oğlum KAYMEK’e gitmeye başladıktan sonra sınıf birincisi oldu. Öğretmenleri de bu gelişmesine şaşırdı. Genç KAYMEK’in büyük katkısını gördük. Genç KAYMEK’teki öğretmenimiz de bir öğretmen gibi değil yakınımız gibi davranıyor. Tüm emeği geçenlerden Allah razı olsun. Çocuklarımızın takviye alması için ücret ödeme imkanımız yoktu. Bu yüzden KAYMEK bizim için bulunmaz bir fırsat” diye konuştu.



Ailenin Genç KAYMEK ile ilgili görüşlerinden memnuniyet duyan Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik “Bizim de gayretimiz sizin dualarınızı almak. Bu duaları duydukça daha fazla kitleye hizmet vermek için çalışıyoruz” dedi. Başkan Çelik, öğrencilerin Genç KAYMEK’teki öğretmeni ile de konuştu. Çocukların ablası gibi davranmaya çalıştığını ifade eden Genç KAYMEK öğretmeni çocukların sadece bilgili olmaları için değil iyi insan olmaları için de gayret ettiklerini kaydetti.

Başkan Çelik Gençoğlu ailesini de ziyaret etti



Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Yunus Emre Mahallesi’nde Yenidoğan Mahallesi’ne geçerek Genç KAYMEK öğrencisi Fatma Nur Gençoğlu’nun ailesini ziyaret etti. Atatürk Meslek ve Teknik Lisesi 12. Sınıf öğrencisi olan Fatma Nur Gençoğlu ve yine Genç KAYMEK öğrencisi olan kardeşi Ömer Gençoğlu’nun annesi Gönül Gençoğlu ve babası Osman Gençoğlu ile bir süre görüşen Başkan Çelik, ailenin Genç KAYMEK ile ilgili görüşlerini aldı.

Gençoğlu çifti, Genç KAYMEK’ten çok memnun olduklarını ifade ederek, gönül rahatlığı ile kurslara gönderdiklerini ve gözlerinin arkada kalmadığını belirttiler.



Başkan Mustafa Çelik, bu yıl üniversite sınavına giren Genç KAYMEK öğrencisi Fatma Nur ile de sohbet etti. Sınavın nasıl geçtiğini ve hangi mesleği hedeflediğini soran Başkan Mustafa Çelik, “İnşallah bugün sizlere eğitim veren öğretmenlerinizin yerini alıp, çocuklarımızın yetişmesine katkıda bulunacaksınız” dedi.