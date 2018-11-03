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ÇELİK HARİÇ HERKES MUTLU

Şehrimizin ekabirleri  Oto Sanatkarları Odası'nı ziyaret ettiler. Oradaki hediye merasimi sırasında çekilen bu fotoğraf günün siyaset kulislerindeki konuşulanları neredeyse birebir yansıtıyor.

ÇELİK HARİÇ HERKES MUTLU

Ak Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ile adı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı için neredeyse "tek isim olarak geçen" Taner Yıldız neşe içindeler ve hallerinden memnun oldukları çok açık şekilde belli.  Çolakbayrakdar ile OdaBaşkanı hediye takdimi nedeniyle mutlu mesut poz vermişler. Mustafa Alan ise karenin olmazsa olmazı olarak kenarda ayrıca yer almış. Mustafa Çelik ise ne sağa yanaşabilmiş ne sola ortada kalakalmış, tıpkı adaylık mevzusunda olduğu gibi . Ve bu yalnızlık  ya da yalnız bırakılmışlık da  sanki kareye yansımış.

Haber Merkezi

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