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Çelik, Karpuzatan’daki çalışmaları inceledi

 Başkan Çelik, yol, güvenlik duvarı, kaldırım ve otopark çalışmalarının yapıldığı Karpuzatan’ı ziyaret ederek çalışmaları yerinde gördü. 

Çelik, Karpuzatan’daki çalışmaları inceledi
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Karpuzatan’daki üreticilerle bir araya geldi. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Özkan Kayacan ve Karpuzatan’daki üreticilerle birlikte Büyükşehir Belediyesi’nce yapılan çalışmaları inceleyen Başkan Çelik, yapılan yol, güvenlik duvarı, kaldırım ve otopark çalışmalarıyla Karpuzatan’ın çok daha güzel bir görünüme kavuştuğunu söyledi.

Büyükşehir Belediyesi öncelikle Karpuzatan’a giriş yolunu çok daha konforlu hale getrdi. Karpuzatan’daki sucuk-pastırma üretimi yapan tesisler ve kombinaların etrafına dekoratif bir güvenlik duvarı çeken Büyükşehir Belediyesi, bu çalışmaların ardından kaldırım ve otopark çalışmalarına başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını kaydetti.
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