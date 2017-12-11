Çelik'ten işçilere pazar sürprizi

Pazar günü ilk olarak mahalle fırınında yaptırdığı kıymalı pideleri alan Başkan Mustafa Çelik ardından Fuzuli, Tuna, 30 Ağutos Gültepe ve Melikgazi Belediyesinin önündeki katlı kavşak şantiyelerinde İncelemelerde bulundu. Melikgazi Köprülü Kavşağı’ndaki incelemelerinin ardından konuşan Başkan Mustafa Çelik, “Bu pazar Köprülü kavşak inşaatlarını ziyaret ederek hem çalışan işçi kardeşlerimizle beraber olalım hem de yapılan çalışmaların hangi safhada olduğunu yerinde inceleyelim istedik. Öğle yemeğinde de işçi kardeşlerimizle birlikte Kayserimizin meşhur kıymalı pidesini yedik.” Melikgazi Katlı Kavşağı’nda gelinen son durumu da değerlendiren Başkan Çelik, “Melikgazi belediyemizin önündeki Kızılırmak, Nuh Naci Yazgan Caddesi arasındaki kavşağın çarşamba günü betonunu atmıştık. Hamdolsun hiçbir sıkıntı olmadan beton işimiz tamamlanmış durumda. Hafta içerisinde yavaş yavaş dolguya başlayacağız. 15 güne kadar da inşallah Kızılırmak, Nuh Naci Yazgan aksını çift yönlü olarak trafiğe açacağız. Burayı açtığımızda Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerindeki ışıkların tamamında herkesin fark edeceği bir rahatlama olacak. Tabii buranın akabinde aşağıda çalışmalarımız devam edecek. Aşağıdaki yapılacak çalışmalar mevsim şartlarından bağımsız olacağı için alt kısımdaki çalışmalarımızı da kısa zaman içerisinde bitirmeyi planlıyoruz” şeklinde konuştu.



İHA

