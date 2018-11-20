Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

ÇELİK ZİYARETİ KTO’YU KARIŞTIRDI

KTO Meclis Başkanı Aslan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik’i ziyaretinden önce KTO Başkanı Gülsoy’la görüşüp bilgi verdiğini belirtirken, KTO Başkanı Gülsoy’un “haberimiz yoktu” çıkışı kafaları karıştırdı. Aslan’ın ziyareti, Oda’nın resmi internet sitesine haber olarak konulmadı.

ÇELİK ZİYARETİ KTO’YU KARIŞTIRDI
GÜLSOY’UN HABERİ VARDI
KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy da Oda’nın bir İcra Kurulu’nun olduğunu ve bu tür ziyaret ya da benzeri konuların burada kararlaştırdıktan sonra yapılmasının daha iyi olacağını söyledi. Gülsoy, KTO Meclis Başkanı Aslan’ın Çelik’e destek ziyaretinde de haberi olmadığını, sonradan öğrendiğini açıkladı. Ancak KTO Meclis Başkanı Aslan, Başkan Gülsoy’un aksine, ziyaret öncesi Gülsoy’la görüştüğünü söyledi.

İRADEMİZE İPOTEK KOYAMAZLAR
Kayseri Ticaret Odası Meclis Başkanı Cengiz Hakan Aslan’ın Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’e yaptığı “destek” ziyareti KTO Meclis üyeleri arasında tepkiyle karşılandı. KTO Meclis Üyesi Hacı Çevikel “Kimse Ticaret Odası’nın adını kullanarak bu tür siyasi girişimler, açıklamalar yapmamalı. Kimse kimsenin iradesine ipotek koyamaz. O zaman biz de Baki Ersoy’u mu ziyaret edelim” dedi.

 
 
 

Özel Haber: İlter Sağırsoy

İlgili Galeriler
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri HaberHaberHaberlerKayseri GündemGündemKTOKayseri Ticaret OdasıBaşkan GülsoyMustafa çelikBüyükşehir Belediye Başkanı Çelik
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.