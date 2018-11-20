ÇELİK ZİYARETİ KTO’YU KARIŞTIRDI

GÜLSOY’UN HABERİ VARDI
KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy da Oda’nın bir İcra Kurulu’nun olduğunu ve bu tür ziyaret ya da benzeri konuların burada kararlaştırdıktan sonra yapılmasının daha iyi olacağını söyledi. Gülsoy, KTO Meclis Başkanı Aslan’ın Çelik’e destek ziyaretinde de haberi olmadığını, sonradan öğrendiğini açıkladı. Ancak KTO Meclis Başkanı Aslan, Başkan Gülsoy’un aksine, ziyaret öncesi Gülsoy’la görüştüğünü söyledi.
İRADEMİZE İPOTEK KOYAMAZLAR
Kayseri Ticaret Odası Meclis Başkanı Cengiz Hakan Aslan’ın Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’e yaptığı “destek” ziyareti KTO Meclis üyeleri arasında tepkiyle karşılandı. KTO Meclis Üyesi Hacı Çevikel “Kimse Ticaret Odası’nın adını kullanarak bu tür siyasi girişimler, açıklamalar yapmamalı. Kimse kimsenin iradesine ipotek koyamaz. O zaman biz de Baki Ersoy’u mu ziyaret edelim” dedi.
KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy da Oda’nın bir İcra Kurulu’nun olduğunu ve bu tür ziyaret ya da benzeri konuların burada kararlaştırdıktan sonra yapılmasının daha iyi olacağını söyledi. Gülsoy, KTO Meclis Başkanı Aslan’ın Çelik’e destek ziyaretinde de haberi olmadığını, sonradan öğrendiğini açıkladı. Ancak KTO Meclis Başkanı Aslan, Başkan Gülsoy’un aksine, ziyaret öncesi Gülsoy’la görüştüğünü söyledi.
İRADEMİZE İPOTEK KOYAMAZLAR
Kayseri Ticaret Odası Meclis Başkanı Cengiz Hakan Aslan’ın Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’e yaptığı “destek” ziyareti KTO Meclis üyeleri arasında tepkiyle karşılandı. KTO Meclis Üyesi Hacı Çevikel “Kimse Ticaret Odası’nın adını kullanarak bu tür siyasi girişimler, açıklamalar yapmamalı. Kimse kimsenin iradesine ipotek koyamaz. O zaman biz de Baki Ersoy’u mu ziyaret edelim” dedi.
Özel Haber: İlter Sağırsoy