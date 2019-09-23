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ÇELİKZEDE BAŞKAN

Sahabiye Kentsel Dönüşüm projesinde sıkıntılar bitmek bilmiyor. Çelik döneminden kalan sıkıntılı süreci toparlamaya çalışan Başkan Büyükkılıç yönetimi, ihaleyi kat karşılığına çevirmiş ve yapılacak işleri de iki parçaya bölerek daha küçük firmaların da katılmasına olanak sağlamıştı. Ancak tüm bunlara rağmen projenin ilk etabının kalan ikinci bölüm ihalesi 6 Ağustos’ta kat karşılığı yapılmış ancak yine de katılan olmamıştı.

ÇELİKZEDE BAŞKAN
İŞ BİTİRME ORANI DÜŞÜRÜLDÜ AMA..!
Yarın (24 Eylül) saat 10.00 ve 11.00’de iki ayrı oturumda gerçekleşecek olan toplamda 137 milyon liralık muhammen bedelli iki ayrı ihalenin katılım şartnamesinde iyileştirme yapıldı. Buna göre daha önce her ihale için katılımcılardan tek seferde ihale bedelinin yüzde 30’u kadar iş bitirme istenirken bu oran yarın yapılacak ihalede yüzde 15’e indirildi yani tek seferde 10 milyon liralık iş yapan müteahhit ihaleye katılabilecek.

MÜTEAHHİTİ KORKUTAN PİYASA ŞARTLARI
Bu iyileştirmeye karşılık ihaleye katılımın olmayacağı yönünde tahminde bulunan bazı müteahhitler, “Daha öncesinde en az 20-25 trilyonluk tek seferde iş bitirme isteniyordu şimdi bu rakam 10 milyona indi ancak burada esas olan piyasa şartları. Orada yapılacak olan dükkan ve konutların kısa sürede satılma şansı neredeyse yok. Katılım bu nedenle olmuyor. Zira hesap ortada kat karşılığı da olsa bu işe girecek olan müteahhitler öncelikle piyasa şartlarını esas almak zorundalar” diye yorumda bulundular.




OLMAZSA BAŞKA YÖNTEMLER DENENECEK
Kayseri Büyükşehir Belediyesi İMAR AŞ tarafından yapılacak olan yarınki ihalede de tüm iyileştirmelere rağmen katılım sağlanamazsa sonrasında 15 gün süreyle pazarlık aşaması süreci işleyecek. Bu sürede de işlere talipli çıkmazsa ne yapılacağı konusunda henüz kararsız olan İMAR AŞ yönetiminin yeni yöntem arayışlarına girmesi bekleniyor.
SAHABİYE’DE NE OLMUŞTU?
Sahabiye Kentsel Dönüşüm 1. Etap İhalesi yine Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından önce kat karşılığı yapılacağı duyurulmuş ancak daha sonra ihale hak ediş ödemeli olarak yapılmıştı. Yapılan ihaleyi alan ERKUT İnşaat şirketi bir süre sonra inşaat devam ederken, dövizdeki aşırı dalgalanma ve artış ile yükselen maliyetlerden dolayı fiyat iyileştirmesi yapılması talebinde bulunmuş, bunun olmaması halinde inşaatı tamamlayamayacağını ve işi bırakmak istediğini Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’na resmi olarak bildirmişti.

BAKANLIK CEZA KARTINI AÇINCA
Ancak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na havale edilen bu talep sonrasında bakanlık ERKUT İnşaat’ın ihale sözleşmesine bağlı kalarak aynı şartlarda bitirmesi gerektiğini aksi takdirde sözleşmenin cezai şartlarının yürürlüğe gireceği yanıtını vermişti. ERKUT İnşaat da bunun üzerine yarım kalan inşaatı bitirmek üzere işlerini tekrar başlatmıştı. Başkan Çelik’ten sonra koltuğa oturan Dr. Memduh Büyükkılıç döneminde 6 Ağustos’ta kalan bölümün ihalesi yapılmış ancak katılan olmamıştı. Yarın, aynı yer ikiye bölünerek ve iş bitirme rakamları daha da aşağıya çekilerek ikinci kere aynı yer için ihale yapılacak.



 
 

Özel Haber: İlter Sağırsoy

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