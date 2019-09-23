ÇELİKZEDE BAŞKAN Sahabiye Kentsel Dönüşüm projesinde sıkıntılar bitmek bilmiyor. Çelik döneminden kalan sıkıntılı süreci toparlamaya çalışan Başkan Büyükkılıç yönetimi, ihaleyi kat karşılığına çevirmiş ve yapılacak işleri de iki parçaya bölerek daha küçük firmaların da katılmasına olanak sağlamıştı. Ancak tüm bunlara rağmen projenin ilk etabının kalan ikinci bölüm ihalesi 6 Ağustos’ta kat karşılığı yapılmış ancak yine de katılan olmamıştı.

23 Eylül 2019 Pazartesi 09:34