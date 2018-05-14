Cemiyet Başkanı Veli Altınkaya oldu Kayseri Gazeteciler Cemiyeti (KGC) yaptığı Olağan Genel Kurul ile yeni başkanını belirledi. KGC’nin yeni başkanı Gazeteci Veli Altınkaya oldu.

14 Mayıs 2018 Pazartesi 09:44