Cemiyet Başkanı Veli Altınkaya oldu

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul’da divan kurulunun teşkil edilmesinin ardından, geçmiş dönem faaliyet ve denetim kurulu raporları okundu. Raporların oylamaya sunulmasının ardından KGC başkanlık seçimlerine geçildi. İki listenin katıldığı seçimde KAY-Grup Genel Yayın Yönetmeni ve Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Veli Altınkaya, 101 oy alarak, iki dönemdir başkanlık yapan Kayseri Anadolu Haber Gazetesi İmtiyaz Sahibi Metin Kösedağ’ın yerine, KGC’nin yeni başkanı seçildi. Gazeteci Metin Kösedağ, Başkan Veli Altınkaya’nın yönetiminde yer aldı.
İHA
İHA