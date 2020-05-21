“Çerkes kardeşlerimizin acılarını yüreğimizde hissediyoruz” Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Çerkes Soykırımı ve Sürgünü’nün 156’ncı yıldönümünde bir açıklama yayımladı.

Rektör Karamustafa, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “21 Mayıs 1864 tarihi, 300 yıl süren Kafkas-Rus savaşlarının sona ermesi ve Kuzey Kafkas halklarının sürgüne zorlanmasının başlangıç tarihidir. Bu tarih itibarıyla Çerkes toplulukları, başta Türkiye olmak üzere dünyanın birçok ülkesine dağılmak zorunda bırakılmışlardır. Sürgün süreci içerisinde birçok insan hayatını kaybetmiştir.

Bugün, Çerkes kardeşlerimizin maruz kaldığı soykırım ve sürgünün 156. senesidir. Bu soykırım ve sürgünde sahip oldukları topraklardan, evlerinden uzaklaştırılan Çerkes kardeşlerimizin acılarını yüreğimizde hissediyor; bu soykırım ve sürgün nedeniyle hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyoruz.

Bu büyük sürgünün yıldönümünde onurlu direnişlerine rağmen topraklarından uzaklaştırılan ve sürgüne zorlanan tüm Çerkes kardeşlerimizin acılarını en derin duygularla paylaşıyor, bu tür felaketlerin bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz.”

Kurumsal