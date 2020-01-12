Çerkes Peyniri Projesi model olsun

Birleşik Kafkasya Derneği’nde gerçekleşen Kalmukçay ve Gubate Günü’ne AK Parti milletvekili Hülya Nergis ile dernek üyeleri ve davetliler katıldı. Birleşik Kafkasya Derneği Başkanı Cemil Görücü, programın açılış konuşmasını yaptı.

Görücü konuşmalarına, “Geçmişe intikal eden toplumumuzun büyükleri, değerleri, kanaat önderleri, derneğimize hizmet eden değerli kardeşlerimizi rahmetle anıyorum” diyerek başladı. Başkan Görücü, dernekçiliğin basit anlamıyla aidat toplayan, kermes düzenleyen, kurban derisi toplayan ya da cenaze mesajı gönderen dernek anlayışından biraz daha uzaklaşmak anlayışıyla, 21 Ocak’ta devraldıkları görevi 21 Ocak itibariyle bir yılı doldurmuş olacaklarını söyledi.

“Biz bir adım ileriye gidebilmemiz için toplum adına daha güzel işler yapabilmek için, toplum değerlerini daha da yükseltmek için, toplumun sözcülüğünü ciddi anlamda yapabildiğimizi gösterebilmek için dernekçilikte biz de varız diye yola çıktık ve çalışmak gerektiğine inanarak bu inançla ciddi olarak çalıştığımız kanaatindeyim” diyen Başkan Cemil Görücü sözlerini şöyle sürdürdü: “Bahane demedik, toplumun bireyleri olarak bu görevi vazife edindik. İstişareye, birliğe ve beraberliğe önem verdik. Gönüllülük esasıyla işimizin de delisi olduk. Çünkü bu işin delisi olmadan işi neticelendiremezsiniz. İşin ünüyle uğraşmadık, işin ununa baktık. Haliyle bir yıl içerisinde yapmış olduğumuz icraatlarımız bundan sonra yapacağımız işlerin en azından bir göstergesi olduğu kanaatindeyim. Bir yıl içerisinde hayata geçirdiğimiz kesinleşen icraatlarımızdan ve devam eden projelerimizden bahsedeceğim. Birinci projemiz Çerkes Peyniri projesi. Büyükşehir Belediyemizin ve sizlerin katkıları, destekleriyle bu projemizi neticelendirdik. Çerkes Peyniri projesi coğrafik işaret olarak da üretim olarak da derneğimize katkı sağlayacak. Çerkes Peyniri projesinde geldiğimiz aşamada birçok kişi bizi arıyor ve pazarlamasını yapmak ve katkı sağlamak istiyor. Peynirimizi Kayseri’nin bir markası haline getireceğiz. Peynirimizin hijyenik olarak ve protokol açısında hediye edilebilir bir durumda olabilmesi için, üzerinde Kafkas motifleri olan bir kutu tasarlıyoruz ki bu kutu ile peynirimiz hediye edilebilsin. Bu işe küçük adımlarla başladık, koşar adım devam ettik ve neticelendirdik. Bu konuda sayın vekilim, Sanayi Bakanlığı’nda konu hakkındaki girişimlerimizde bizlere vermiş olduğunuz destekler için teşekkür ediyoruz. Kayseri’deki sivil toplum örgütleri arasında hibe alan tek sivil toplum örgütü olmamızı sağladığınız için teşekkür ediyoruz.”







Birleşik Kafkasya Derneği Başkanı Görücü, konuşmalarında şu projelerden bahsetti: “Örenşehir’de gençlik kampı açmayı planlıyoruz. Şuanda Çerkes Peyniri üretimi yeri hazır, üretimin yapılacağı yerin yanına kurmayı planladığımız kamp hakkında Pınarbaşı Belediyesi’yle sözlü bir protokolümüz oldu. Bu konuda da sizlerin katkılarıyla mayıs haziran aylarına kampın yetişmesini temenni ediyoruz.







146 öğrencimize burs veriyoruz. Bu bursu verebilmemizde annelerimizin katkıları çok büyük olmuştur, annelerimize teşekkür ediyorum. Bir yıllık faaliyetlerimiz içerisinde yaz okulu da bulunuyordu. Kursta Çerkesce yazma okumayı, Çerkes oyunlarını ve Kur’an’ı Kerim okumayı öğrettik 25 öğrencimize. Aynı zamanda Kafkasya’dan alanında uzman bir hocamız gelerek Çerkes Yemekleri Kursu düzenledik. 45 hanımefendiye Çerkes yemekleri kursu ve sertifika verildi.

Önemsediğimiz projelerden biri de Avrupa Birliği’ne vermiş olduğumuz 300 bin Euro değerindeki proje. Haziran ayında neticelenmesini bekliyoruz ve desteklerinizi bekliyoruz.







Çerkes materyalleriyle ilgili katalog çalışmamız vardı. Bu konuda Erciyes Üniversitesi Çerkes Dili ve Kültürü Bölümü’ndeki hocalarımızın desteklerini alıyoruz. Böylece destek alabilmek adına yazışmalarımız başladı. Bu bağlamda Çerkes materyallerinin yer aldığı kataloğumuzun da basımlarının bu yıl içerisinde yapılmasını planlıyoruz.

Cenazelerde yemek dağıtılması konusuna gelecek olursak, her ne kadar cenazelerde yemek dağıtılmasını arzulamıyorsak da, yemek kültürümüzde bulunan ve açlığı bastırması açısından, derneğimize müracaat edildiği takdirde cenaze paketleri de hazırlayabileceğimizi buradan duyurmuş olalım. Bu hizmeti de veriyoruz.









Kadın kollarımızın gerçekleştirdiği, derneğimize katkı sunması için hazırladığı ve dondurulmuş şekilde olan gıdaların satışı noktasında kadın kollarımızın gayreti bulunuyor. Bu ay içerisinde ya da şubatta başlatmayı düşündüğümüz bir kursumuz daha var. Zırh yapma kursu. Gerekli duyurularımızı yaptık. Halk eğitim müdürlüğünden de ilk yardım kursuyla ilgili kurs açılması için destek istedik. İnşallah bu çalışmalarımızı da neticelendireceğiz.

Değerli bir iş adamımızın vermeyi taahhüt ettiği TLC programlama bilgisayarıyla ilgili gençlerimizin, diğer gençlerden bir adım öne çıkmasını da arzuluyoruz. Bu bakımdan TLC programının ve bilgisayarının da gelmesini bekliyoruz.

Kurban derisi toplama çalışmalarında daha profesyonel hale geldik. Geçen yıl derileri toplarken bir sorun çıkmasın diye Valilikten izin alıyorduk. 8 araç 35 gencimizle kurban derilerini topladık. İnşallah bu yıl bu rakamlar hem artacak hem de daha uygun hale gelecek.







Belediye ve kurumlarla ilişkilerimiz sıkı tutuyoruz. Gençlerle kültür tanıtma programlarını bu ay başlatıyoruz. Mesela İldem’deki Kaysermall AVM’de başlatacağımız tanıtım programında, gençlerimizle Çerkes kültürünü ve ürünlerini tanıtma faaliyetleri yapacağız. Bütün faaliyetlimizi sosyal medya mecralarında tanıtmayı, anlatmayı sürdüreceğiz. Geçen yıl başlattığımız Ramazan Çadırı uygulamamız beğenildi, bu yıl da uygulamamızı Ramazan ayı boyunca devam ettireceğiz. Kermes çalışmalarımızı da daha çok insana ulaşabilmek için sürdürmeyi planlıyoruz. Düğün sandığı projemiz vardı. Evlenen gençlerimize içerisinde, geçmişlerini unutmamaları adına Çerkes Bayrağı, vatanımıza sahip çıkmalarını hatırlatmak için Türk Bayrağı ve Kur’an yolundan ayrılmamalarını hatırlatmak için Kur’an’ı Kerim’in yer aldığı düğün sandığını götürüyoruz ve hediye ediyoruz.



Operatör Doktor Emre Yurdakul beyin de katkılarıyla System Hastanesi’yle bir protokol yaptık. Yaptığımız protokol sayesinde üyelerimizin birinci derece yakınları hastaneden yüzde 30 indirimle faydalanacak.

Bu yıl yapmak istediğimiz ve önemsediğimiz bir diğer çalışmamız da köylerimizdeki mezarlıklarımızın bakımlarını oluşturuyor. Mezarlıkların temizliği ve bakımını sağlamak için 2 makine hediye aldık.

Yaz ayında iş adamlarımızla Kafkasya’ya gitmeyi planlıyoruz. Gençlerimizin de Kafkasya’daki gençlerle tanışması ve kaynaşması için düşündüğümüz bir proje daha var. Bunları da inşallah bu yıl içerisinde gerçekleştireceğiz.

Kayseri’de 80 bin Çerkes yaşıyor diye övünüyoruz ancak derneğimizdeki üye sayısı şuan bin 500 kişi. Hepimize görev düşüyor. Çevremizdeki tanıdıklarımızı derneğimize üye yapıp, sayımızı artırmak istiyoruz ve bu hassasiyetin gösterilmesini bekliyoruz.”







Başkan Görücü, birlik beraberlik temennisiyle sözlerini tamamladı ve milletvekili Nergis’e, katılımcılara teşekkür etti.

AK Parti Kayseri milletvekili Hülya Nergis, konuşmasında, “Böylesine sıcak bir ortamda ağırladınız için teşekkür ediyorum. Güzellikler, dostluklar paylaşıldıkça çoğalır. Bu anlamda derneğimiz güzel görevler yerine getiriyor. Hep söylerim, buraya geldiğimde kendi evime, köyüme gitmiş gibi hissederim. Emeği geçenlerden Allah razı olsun” ifadeleriyle başladı.



Nergis, “Biz çok köklü bir kültüre sahibiz. Bir takım talihsizlikler de yaşadık. Neticede Türkiye Cumhuriyeti devleti çatısı altında, Türkiye Cumhuriyeti devletinin bir vatandaşı olarak hayatımızı sürdürüyoruz. Kültürümüzü yaşatmak çok önemli ve hayatidir” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü: “İnsanı insan yapan iki özellik var: birincisi bedeni yani fiziki koşulları var ikincisi ise ruhu vardır. Toplumun da bir ruhu vardır. Ben toplumun ruhunu kültürel değerler olarak görüyorum. Bu ruhu yaşatmak hepimizin boynumuzun borcu. Küreselleşmeyle, modernleşmeyle, kentleşmeyle bütün toplumlarda değişim kaçınılmaz. Böylece farklı insanlarla farklı kültür ve yaşamlarla kaçınılmaz bir şekilde karşı karşıya kalıyoruz. Dünyada da sınır kalmadı. Sosyal medya hayatımıza çok girdi. Aslında bu açıdan gençlerimiz ciddi bir tehdit altında diyebiliriz. Dolayısıyla ebeveynler olarak kültür havzaları oluşturmak durumundayız. Gençlerimizi, çocuklarımızı sosyal değerlerimizle ve kültürümüzle tanıştırabilmek için sivil toplum kuruluşlarımız hayati bir görev üstlendiler. Yeterli mi değil. Ailede de bu değerlerin ciddi bir şekilde yaşatılması ve gençlerimize aktarılması lazım. Bu anlamda Kayseri Türkiye’nin şanslı şehirlerinden bir tanesi. Halen bir takım değerlerimizi muhafaza ediyoruz. Birleşik Kafkasya Derneği çatısı altında yapılan çalışmaları, faaliyetleri her şeyi çok hayati buluyorum. Kadın kollarının, gençlik kollarının çeşitli faaliyetler yapması sevindirici. Bu anlamda, yapılacak çalışmalarda bizler de desteğimizi esirgemeyeceğiz. Çerkes Peyniri projesini duyunca heyecanlandım, destek rica ettiler biz de destek olduk. Bundan sonraki süreçte, imkanlar ölçüsünde peyniri üretecek işletmenin büyütülmesi ve benzerlerinin de açılabilmesi, coğrafik işaret alınması ve ürünün dünya çapında tanıtılmasına yol açması gibi çalışmalarda da desteklerimizi sürdüreceğiz. Böylece bölgenin kalkınmasına da katkı sağlar. Burası ticari işletme olacak haliyle kar zarar dengesi olacak ve kar sağlanabilmesi gerekecek. Bu Kayseri için de önemli bir emsal olur. Kooperatifleşme konusunda bizim çok deneyimiz yok. Burası hayata geçer ve gerekli fonksiyonlarını yerine getirebilirse Çerkes Peyniri üzerine, bu bir model oluşturur ve yeni işletmelerin açılmasının önünü açmış olur. Proje Ankara’da kabul gördü. Proje fonksiyonunu yerine getirirse devamının geleceğini düşünüyorum. İyi bir örnek olmak için iyi bir sınav verilmesi gerekiyor. Karlı bir işletme haline getirmek görevimiz, sorumluluğumuz var. Böylece biz siyasiler, il ve ilçelerin ilgili kurumları olarak bizler sizin arkanızdayız. Bunu başaracağınıza inanıyorum.”

