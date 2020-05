“Çerkes sürgün ve soykırımını lanetliyorum”

Çarlık Rusyası’nın, stratejik açıdan önemli gördüğü Kafkaslardan Çerkes halkını sürgüne göndermesinin üzerinden 156 yıl geçti. Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, tarihin en acı olaylarından birisi olan Çerkes sürgünü üzerinden 156 yıl geçmesine rağmen hala acıyla hatırlandığını belirterek şunları söyledi: “21 Mayıs, Dünya Çerkesleri tarafından ‘Sürgün ve Soykırım’ yılı olarak anılıyor. Çarlık Rusya’sının emperyalist politikaları gereğince binlerce yıllık yurtlarından zorla sürgüne gönderilen ve soykırıma tabi tutulan, 2 milyon 500 binden fazla Kuzey Kafkas Halkları’ndan on binlercesi açlık, susuzluk ve hastalıktan hayatını kaybetmiştir. Adiğe ve Abhazaların maruz kaldığı Rus zulmü ve sürgünü için batılı araştırmacılar ‘deniz gibi kan’ akıtıldığını söyler. Çerkes sürgünü nedeniyle yıllarca Karadeniz neredeyse ‘Al-kızıl deniz’ olarak adlandırılmış ve binlerce Çerkes halkının naaşı Karadeniz’in soğuk sularında kaybolmuştur. Çarlık Rusya’sının zulmüne boyun eğmeyen Çerkeslerden 750 bin kadarı, tarihin her döneminde mazlumlara kucak açmış olan Türk milletinin misafirperverliğinde başta Kayserimiz olmak üzere, Osmanlı’nın çeşitli şehirlerine yerleştirilmiştir.Bugün milyonlarca Çerkes kardeşimiz modern Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu asli unsurları olarak, gelenek ve görenekleri doğrultusunda hayatını sürdürmektedir.Çerkes sürgün ve soykırımının 156. yılında özgürlük ve vatanları için ölümü göze alan Şeyh Şamil’in torunlarını rahmetle anıyor, tüm zalimleri ve zulümlerini lanetliyor ve Türk devleti ve milletinin tarih boyunca olduğu gibi bundan sonrada her zaman mazlumun yanında yer alacağını bu vesile ile bir kez daha ifade etmek istiyorum.”