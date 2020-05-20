“Çerkes sürgün ve soykırımını lanetliyorum” Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, 21 Mayıs Çerkes Sürgünü'nün 156. yılı dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı. Gülsoy, sürgün ve soykırımı lanetlediğini ifade etti.

20 Mayıs 2020 Çarşamba 17:50