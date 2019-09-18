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Çerkesler Kermes Düzenliyor

Birleşik Kafkasya Derneği tarafından öğrencilere burs sağlanması amacıyla kermes düzenlenecek. 19-29 Eylül tarihleri arasında 10 gün boyunca açık olacak kermeste çeşitli yiyecekler ve eşyalar ziyaretçilerini bekliyor. Birleşik Kafkasya Derneği Başkanı Cemil Görücü, düzenleyecekleri kermese bütün vatandaşları davet ettiğini söyleyerek, “Öğrencilerimize burs sağlamak için düzenleyeceğimiz kermesimize herkesi bekliyoruz” dedi.

Çerkesler Kermes Düzenliyor

19-29 Eylül arasında 10 gün boyunca öğrencilere burs sağlanması amacıyla Birleşik Kafkasya Derneği tarafından kermes düzenlenecek. Kermeste ziyaretçileri Çerkes mutfağı yemekleri, çeyizlik eşyalar, muhtelif giyecekler, tatlı ve pasta çeşitleri, hediyelik ürünler ve Çerkes peyniri bekliyor olacak. Kermesin açılışı 19 Eylül 2019 Perşembe günü saat 12:00’de yapılacak ve dernek yerleşkesinde gerçekleşecek. Kermes hakkında bir açıklama yapan Birleşik Kafkasya Derneği Başkanı Cemil Görücü, kermese bütün vatandaşları davet ettiğini söyleyerek, “19 Eylül’de kermesimizin açılışını yapıyoruz. 10 gün boyunca sürecek. Kermesimizde ziyaretçilerimiz çeşitli yiyecekler ve eşyalarla karşılaşacaklar. Öğrencilere burs sağlamak amacıyla yaptığımız bu kermesimize bütün vatandaşlarımızı bekliyoruz” diye konuştu.
 

Haber: Fatma Alkan

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