CEVAP VER ATASOY

ATASOY’UN Kİ SAYGISIZLIK
KENT TÜRK Televizyonu’nda yaptığı ANALİZ adlı programda Elektrik Şirketi’ne ilişkin iddiaları dile getiren gazetemizin Genel Yayın Yönetmeni İlter Sağırsoy, buna karşılık Elektrik Şirketi Genel Müdürü Atasoy’un hakaret ve suçlayıcı açıklamalarını saygısızlık ve kendini bilmezlik olarak nitelendirdi.
ATASOY’UN BABASININ MALI DEĞİL
Gazeteci İlter Sağırsoy, “Basına karşı herkes saygılı olacak ve kurumuna ilişkin de hesap verebilir olacak. Elektrik Şirketi Hidayet Atasoy’un babasının çiftliği de, malı da değil. Sorulara yanıt vereceğine araya adamlar koyarak konuyu kapatmaya çalışması ve haber yapanlara baskı uygulaması neyin telaşı anlayabilmiş değilim” dedi.
YANIT BEKLEYEN SORULAR
Elektrik Şirketi’nde olan bitenlere ilişkin yanıtlanması gereken sorulardan bazıları şöyle: Kurumda işe alınanlar arasında siyasi parti yöneticilerinin, gazetecilerin, tanınmış işadamlarının, STK Başkanlarının yakınları var mı? Kurumdaki Yönetim Kurulu Başkanı dahil Genel Müdür ve diğer yöneticilerinden yıl sonunda ikramiye, prim vs. adı altında, maaştan hariç, para alanlar kimler ve bu ücretler ne kadar? Şirkette eski-yeni yönetim kurulu başkanları, eski-yeni yönetim kurulu üyesi olanlar ile diğer eski –yeni genel müdür ve üst düzey yöneticiler arasında GES lisansı alıp işletenler var mı?
KARLI KOOPERATİFLERDE KİMLER VAR?
Kurumda bir şekilde yönetici olanların aile yakınlarından kooperatif kurup sonra GES lisansı alanlar var mı? Aldıkları lisansları daha sonra yüksek fiyatlarla ve “iyi bir karla” üçüncü şahıslara satanlar var mı? Kurumun yöneticilerinden Atasoy dahil hiç kimse henüz bu sorulara yanıt vermedi.
ERDOĞAN’A RAĞMEN DÖVİZLE ÖDEME
GES (güneş enerjisi santrali) lisansı alıp bu tesisleri kuranlar devlete sattıkları elektriğin karşılığında ücreti döviz karşılığı mı almaktadır? Cumhurbaşkanı Erdoğan her alanda döviz yerine TL’ye geçilmesi talimatını vermişken burada niçin üretilen elektriğin bedeli iddiaya göre hala döviz cinsinden hesap edilerek ödenmektedir? Bu ayrıcalık bu lisans sahiplerini rahatsız etmemiş midir? Bu lisans sahiplerinden Erdoğan’ın talimatını esas kabul edip alacağını TL cinsinden tahsil etmek için ilgili kurumlara başvuru yapan olmuş mudur? Bu konuya ilişkin soruların yanıtları bekleniyor.
KENT TÜRK Televizyonu’nda yaptığı ANALİZ adlı programda Elektrik Şirketi’ne ilişkin iddiaları dile getiren gazetemizin Genel Yayın Yönetmeni İlter Sağırsoy, buna karşılık Elektrik Şirketi Genel Müdürü Atasoy’un hakaret ve suçlayıcı açıklamalarını saygısızlık ve kendini bilmezlik olarak nitelendirdi.
ATASOY’UN BABASININ MALI DEĞİL
Gazeteci İlter Sağırsoy, “Basına karşı herkes saygılı olacak ve kurumuna ilişkin de hesap verebilir olacak. Elektrik Şirketi Hidayet Atasoy’un babasının çiftliği de, malı da değil. Sorulara yanıt vereceğine araya adamlar koyarak konuyu kapatmaya çalışması ve haber yapanlara baskı uygulaması neyin telaşı anlayabilmiş değilim” dedi.
YANIT BEKLEYEN SORULAR
Elektrik Şirketi’nde olan bitenlere ilişkin yanıtlanması gereken sorulardan bazıları şöyle: Kurumda işe alınanlar arasında siyasi parti yöneticilerinin, gazetecilerin, tanınmış işadamlarının, STK Başkanlarının yakınları var mı? Kurumdaki Yönetim Kurulu Başkanı dahil Genel Müdür ve diğer yöneticilerinden yıl sonunda ikramiye, prim vs. adı altında, maaştan hariç, para alanlar kimler ve bu ücretler ne kadar? Şirkette eski-yeni yönetim kurulu başkanları, eski-yeni yönetim kurulu üyesi olanlar ile diğer eski –yeni genel müdür ve üst düzey yöneticiler arasında GES lisansı alıp işletenler var mı?
KARLI KOOPERATİFLERDE KİMLER VAR?
Kurumda bir şekilde yönetici olanların aile yakınlarından kooperatif kurup sonra GES lisansı alanlar var mı? Aldıkları lisansları daha sonra yüksek fiyatlarla ve “iyi bir karla” üçüncü şahıslara satanlar var mı? Kurumun yöneticilerinden Atasoy dahil hiç kimse henüz bu sorulara yanıt vermedi.
ERDOĞAN’A RAĞMEN DÖVİZLE ÖDEME
GES (güneş enerjisi santrali) lisansı alıp bu tesisleri kuranlar devlete sattıkları elektriğin karşılığında ücreti döviz karşılığı mı almaktadır? Cumhurbaşkanı Erdoğan her alanda döviz yerine TL’ye geçilmesi talimatını vermişken burada niçin üretilen elektriğin bedeli iddiaya göre hala döviz cinsinden hesap edilerek ödenmektedir? Bu ayrıcalık bu lisans sahiplerini rahatsız etmemiş midir? Bu lisans sahiplerinden Erdoğan’ın talimatını esas kabul edip alacağını TL cinsinden tahsil etmek için ilgili kurumlara başvuru yapan olmuş mudur? Bu konuya ilişkin soruların yanıtları bekleniyor.
Haber Merkezi
doğruları yazana ne denir, kutluyorum seni