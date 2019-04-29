Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

CEVAP VER ATASOY

Elektrik Şirketi Genel Müdürü Hidayet Atasoy’un kendisi ve kurum hakkında ortaya atılan iddialara yanıt vermek yerine eş-dost desteğiyle haberleri yazanlar üzerinde baskı kurmaya kalkması büyük tepki çekti.

CEVAP VER ATASOY
ATASOY’UN Kİ SAYGISIZLIK
KENT TÜRK Televizyonu’nda yaptığı ANALİZ adlı programda Elektrik Şirketi’ne ilişkin iddiaları dile getiren gazetemizin Genel Yayın Yönetmeni İlter Sağırsoy, buna karşılık Elektrik Şirketi Genel Müdürü Atasoy’un hakaret ve suçlayıcı açıklamalarını saygısızlık ve kendini bilmezlik olarak nitelendirdi.

ATASOY’UN BABASININ MALI DEĞİL
Gazeteci İlter Sağırsoy, “Basına karşı herkes saygılı olacak ve kurumuna ilişkin de hesap verebilir olacak. Elektrik Şirketi Hidayet Atasoy’un babasının çiftliği de, malı da değil. Sorulara yanıt vereceğine araya adamlar koyarak konuyu kapatmaya çalışması ve haber yapanlara baskı uygulaması neyin telaşı anlayabilmiş değilim” dedi.

YANIT BEKLEYEN SORULAR
Elektrik Şirketi’nde olan bitenlere ilişkin yanıtlanması gereken sorulardan bazıları şöyle: Kurumda işe alınanlar arasında siyasi parti yöneticilerinin, gazetecilerin, tanınmış işadamlarının, STK Başkanlarının yakınları var mı? Kurumdaki Yönetim Kurulu Başkanı dahil Genel Müdür ve diğer yöneticilerinden yıl sonunda ikramiye, prim vs. adı altında, maaştan hariç, para alanlar kimler ve bu ücretler ne kadar?  Şirkette eski-yeni yönetim kurulu başkanları, eski-yeni yönetim kurulu üyesi olanlar ile diğer eski –yeni genel müdür ve üst düzey yöneticiler arasında GES lisansı alıp işletenler var mı?

KARLI KOOPERATİFLERDE KİMLER VAR?
Kurumda bir şekilde yönetici olanların aile yakınlarından kooperatif kurup sonra GES lisansı alanlar var mı? Aldıkları lisansları daha sonra yüksek fiyatlarla ve “iyi bir karla” üçüncü şahıslara satanlar var mı? Kurumun yöneticilerinden Atasoy dahil hiç kimse henüz bu sorulara yanıt vermedi.

ERDOĞAN’A RAĞMEN DÖVİZLE ÖDEME
GES (güneş enerjisi santrali) lisansı alıp bu tesisleri kuranlar devlete sattıkları elektriğin karşılığında ücreti döviz karşılığı mı almaktadır? Cumhurbaşkanı Erdoğan her alanda döviz yerine TL’ye geçilmesi talimatını vermişken burada niçin üretilen elektriğin bedeli iddiaya göre hala döviz cinsinden hesap edilerek ödenmektedir? Bu ayrıcalık bu lisans sahiplerini rahatsız etmemiş midir? Bu lisans sahiplerinden Erdoğan’ın talimatını esas kabul edip alacağını TL cinsinden tahsil etmek için ilgili kurumlara başvuru yapan olmuş mudur? Bu konuya ilişkin soruların yanıtları bekleniyor.

 
 

Haber Merkezi

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri HaberHaberHaberlerHidayet AtasoyElektrik Şirketi Genel Müdürü
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Ahmet 3 hafta önce

doğruları yazana ne denir, kutluyorum seni

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Süleyman 3 hafta önce

Helal olsun

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Mehmet 3 hafta önce

Ilter bey iyi araştır bu işin altından çok şeyler çıkar

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Hüseyin 3 hafta önce

ISTEDIGIMIZ BU, TUM KURUMLARDA SEFFAFLIK

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Eda 3 hafta önce

Merak ediyorum bu işin altındaki siyasilerin isimlerini

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
MUTLU COCUK 2 hafta önce

yazının devamı gelmedi neden acaba çok merak ediyorum

Cevapla
Beğenmedim! (0)