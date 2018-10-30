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Çevik Kuvvetten Nefes Kesen Tatbikat

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü personelince düzenlenen tatbikat gerçeğini aratmadı.

Çevik Kuvvetten Nefes Kesen Tatbikat
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Çevik Kuvvet Müdürlüğünce düzenlenen toplumsal olaylara müdahale tatbikatı, 40 kişilik ekip ile Erkilet atış alanında gerçekleştirildi. Senaryo gereği basın açıklaması yapmak isteyen grup ile müzakere ekipleri bir süre görüştü. Basın açıklamasını tamamlayan grup, daha sonra yasal olmayan gösterilerine devam ederek karayolunu trafiğe kapattı. Lastik yakan ve sloganlarla gösterilerine devam eden gruba polis ekipleri, gösterilerinin yasal olmadığını ve son vermeleri gerektiği uyarılarında bulundu. Uyarılara rağmen gösterilerine devam eden grup polise ses bombaları ve taş atmaya başladı. Bunun üzerine gruba TOMA ve çevik kuvvet ekiplerince müdahale edildi.

Belirli aralıklarla bu tür tatbikatların gerçekleştirildiği öğrenilirken, ekiplerin müdahalesi dosta güven düşmana korku verdi.
 
 
 

İHA

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