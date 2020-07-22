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Ceza infaz kurumlarına spor malzemesi desteği

2019 yılında Adalet Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından imzalanan protokolle, Ceza ve İnfaz Kurumlarında bulunan tutuklu ve hükümlülerin sosyal ve sportif faaliyetlerde bulunarak milli, manevi ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak amaçlanıyor.

Ceza infaz kurumlarına spor malzemesi desteği
Bu kapsamda Kayseri’de bulunan Ceza İnfaz Kurumlarına malzeme dağıtımı için Kayseri Adliyesinde yapılan törende Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici bir araya geldi. İl Müdürlüğü tarafından alınan spor malzemeleri futbol topu, voleybol topu, dart, futbol kalesi, badminton raketi gibi birçok malzemeyi, Kayseri T 1, T 2, Kayseri Kadın, Kayseri Çocuk ve Gençlik, Kayseri Açık ve Kayseri Kapalı Ceza İnfaz Kurumlarında kalan hükümlü ve tutukluların kullanımı için Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici kurum müdürlerine teslim etti.

İHA

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