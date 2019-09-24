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CHP Milletvekillerinden KAYSO’ya Ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri Milletvekili Çetin Arık, İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılıç, Bursa Milletvekili Yüksel Özkan, Antalya Milletvekili Refet Zeybek, CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer ve beraberindeki heyet Kayseri sanayi Odası’nı (KAYSO) ziyaret etti.

CHP Milletvekillerinden KAYSO’ya Ziyaret

CHP heyetini Kayseri Sanayi Odası’nda ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını açıklayan KAYSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Abdullah Oğuzbaş, misafirlere Kayseri Sanayisi ve Odamız çalışmaları hakkında bilgi verdi.

“Kayseri Sanayi Odası olarak firmalardaki verimlilik artışını sağlamak ve ihracatçı sayısını artırmak üzere bir takım çalışmalar yürüttüklerini açıklayan KAYSO Başkan Yardımcısı Oğuzbaş, “ORAN Kalkınma Ajansı desteği ile “Yalın İmalat Süreç Danışmanlığı” projesi hazırladık ve Odamızda Verimlilik Destek Ofisi kuruyoruz. Proje kapsamında 50 firmamıza 5 ay süreyle danışmanlık hizmeti vereceğiz. Mevcuttaki işletmelerin yalın üretim tekniklerini kullanarak süreçlerini iyileştirmelerine ve dünya ile rekabet edebilmelerine olanak sağlayacak 2 milyon hibe destekli Model Fabrika kuruyoruz. Yine ORAN, KOSGEB, Teknopar ve İŞKUR gibi kurumlarımızdan oluşan 13 uzmanın katılımı ile Proje Destek Ofisi kurduk ve burada sanayicilerimize hizmet veriyoruz. Bunun yanı sıra Odamızda ihracat destek ofisi kurduk. Burada hiç ihracat yapmayan firmalarımıza eğitimler veriyoruz” diye konuştu.

CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer ise, Genel Başkanlarının talimatı ile kurumları ziyaret ettiklerini açıklayarak, “Sohbet etmeye geldik. Varsa öneri ve eleştirileriniz onları dinleme geldik. Kayseri için birlikte neler yapabiliriz onun değerlendirmesini yapmaya geldik. Kabulünüzden dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.
 

İHA

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