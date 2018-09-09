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CHP'nin 95. Yıl Kuruluş Yıl Dönümü Kutlamaları

Kayseri’de Cumhuriyet Halk Partisinin 95. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Atatürk Anıtına çelenk bırakıldı. 

CHP'nin 95. Yıl Kuruluş Yıl Dönümü Kutlamaları

Cumhuriyet Halk Partisi’nin kuruluş yıldönümü münasebetiyle CHP Kayseri İl Başkanlığı tarafından Cumhuriyet Meydanı’nda ki Atatürk Anıtına çelenk bırakıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından basın açıklaması yapan CHP Kayseri İl Başkan Yardımcısı Abdullah Gözbaşı, “Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk’ün önderliğinde 9 Eylül 1923’te siyasi faaliyetlerine başlayan CHP, 95. Kuruluş yıl dönümünü kutluyor. 95 yıldır Cumhuriyetin, demokrasinin ve aydınlık bir Türkiye’nin savunucusu olan kurtuluşun ve kuruluşun partisi CHP’nin kuruluş yıl dönümü kutlu olsun.” diye konuştu. 
 

İHA

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