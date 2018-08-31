CHP Zafer Bayramı yürüyüşü yaptı

Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanlığı 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle bir yürüyüş düzenledi. Forum Kayseri’den başlayan yürüyüşe çok sayıda partili ve vatandaşlar katıldı. Yürüyüşte söylenen İzmir Marşına ise çevrede ki vatandaşlar alkışlayarak karşılık verdi.

Cumhuriyet Meydanı’nda bir basın açıklaması yapan CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer, 30 Ağustos’un işgalci güçlere karşı gösterilen eşsiz bir kahramanlık sonucu zaferle taçlandığına değinerek, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın atalarının kendilerine bıraktığı büyük bir miras olduğunu ifade etti. CHP İl Başkanı Ümit Özer, “26 Ağustos 1922’de başlayan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muhaberesi, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının işgalci emperyalist güçlere karşı gösterdikleri eşsiz kahramanlık neticesinde 30 Ağustos 1922 tarihinde zaferle taçlanmıştır. 30 Ağustos; tüm anlamlarından da öte Anadolu topraklarında ki insanların, ulusumuzun kader birliğidir, emperyalizme ve içerdeki Sevr sevdalısı işbirlikçi uşaklarına karşı bir dur deyiştir. Kurulacak Cumhuriyet’in ayak sesleridir. İlk hedefi Akdeniz olan atalarımızın bizlere bıraktığı büyük mirastır. Yüz yıllardır bizleri bağrına basmış Anadolu topraklarına atılmış bağımsızlığın temelidir. 30 Ağustos önemi bu denli yüksek olan bir zafer günüdür. Buna rağmen son yıllarda değeri diğer milli bayramlarımızda olduğu gibi düşürülmekte ve önemsizleştirilmeye çalışılmaktadır. Diğer bayramlarımızda olduğu gibi 30 Ağustos Zafer Bayramımız da tarihte bizlere gurur kaynağı olmuş diğer zaferlerimizin gölgesinde bırakılmaya çalışılmakta ve bu durum yegane Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının tahribi Cumhuriyetin temellerinin baltalanması ve milli duygularımızın istismar edilmesi demektir” diye konuştu.



Yapılan basın açıklamasının ardından yürüyüş sona erdi.



