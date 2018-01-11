CHP’DE DEVİR TESLİM

İki yıl boyunca oturduğu koltuğun anlamını bilerek hareket etmeye çalıştığını belirten CHP eski İl Başkanı Feyzullah Keskin, “Kayseri sol partiler adına zor siyaset yapılan bir İl… Bunun bilinci ile Kayseri’ de CHP’nin çıtasını yükseltmeye çalıştık. İki tane İl başkan adayı da yönetimde birlikte çalıştığımız, arkadaşlardan çıktı. Bu yüzden alt yapının eksiklerini giderek daha güzel şeylerin yapılacağına inandığımdan içim rahat. Bizler hiçbir zaman menfaat, rant peşinde olan insanlar değiliz. CHP’nin her zaman önceliği Türkiye Cumhuriyeti’nin üniter yapısının devamıdır. Atatürk ilke ve devrimlerinin ışığında olabildiği kadar muhasır medeniyetlere çıkmaktır. İki yıl boyunca yapmış olduğum İl başkanlığı süresince daima bu fikirlerle hareket ettim ve İl başkanlığı kongresinde de eğer bir eksiğim oldu ise bir insanın gönlünü kırdıysam bunlar içinde helallik istemiştim. Bundan sonraki süreçte CHP’nin bir neferi olarak bana ne görev verilirse verilsin hiçbir zaman görevden kaçmadan elimden geleni fazlası ile yapacağımı başkanıma ifade ediyorum. Bu anlamda ben yeni seçilen sevgili kardeşim Ümit Solak Özer hanımefendinin bu işi en iyi şekilde yapacağına inanıyorum. Ama espri ile şunu söyleyeyim kadın eli değdi daha güzel olacak ama biz erkeklere de haksızlık yapmayın yani bizim elimizin değdiği yerde kötü olmuyor. Tabi bayanların hassasiyeti daha farklı… Bu anlamda ben daha güzel olacağına inanıyorum. Kendisine şimdiden başarılar diliyorum ve tebrik ediyorum.” şeklinde konuştu.10 Ocak çalışan gazeteciler gününü kutlayan ve gazetecilerin bayramı olması gereken bu günün Türkiye’nin içinde bulunduğu dönemde coşkuyla kutlanamadığını belirten yeni CHP il Başkanı Ümit Solak Özer ise “ 2019 yılında yapılacak seçimler Atatürk Türkiye’si için bir dönüm noktası olacaktır. İşte bu süreçte CHP’de bir bayrak değişimi yaparak. 2019 yılında yapılacak olan seçimlerde partimizi temsil edecek, mücadele edecek kadroları belirledik. Ben öncelikle bana ve yönetimime güven veren, CHP’lilere sonsuz teşekkür ediyor ve onların güvenini boşa çıkarmayacağıma söz veriyorum. Evet zor bir dönemde zor bir görev üstlendik. Allah’ın izni ile bu görevi layık ile yerine getireceğiz. Ben bugüne kadar partimize emek veren İl Başkanımız Feyzullah Keskin’in izinde önceki dönemde yönetim kurulunda yer alan tüm yoldaşlarıma teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum. Bu bir bayrak yarışı bu yarışta hiç kimse bayrağı teslim ettikten sonra yarış dışı kalmaz. Ben İl Başkanımız Feyzullah Keskin ve çalışma arkadaşlarının bundan sonraki süreçte bizim en büyük destekçimiz olacaklarına görüş ve önerileri ile çalışmalarımıza güç katacaklarına inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum. Ayrıca aramızdan ayrılan Mehmet Beğendik’ e Allahtan rahmet ve ailesine sabırlar diliyorum.” ifadelerini kullandı.