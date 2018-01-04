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CHP’DE İL KONGRESİNE DOĞRU

Cumhuriyet Halk Partisi’nde İl Kongresi önümüzdeki Pazar günü 436 delegenin katılımıyla gerçekleştirilecek. Kongrede sürpriz bir gelişme olmaz ise iki aday yarışacak.

CHP’DE İL KONGRESİNE DOĞRU
İlçe kongrelerini tamamlayan Cumhuriyet Halk Partisi’nde gözler hafta sonu gerçekleştirilecek olan il kongresine çevrildi. Mevcut Başkan Feyzullah Keskin’in yeniden aday olmayacağını açıkladığı kongre öncesinde geçtiğimiz günlere iki isim düzenledikleri basın toplantısı ile aday olacağını duyurmuştu.
Pazar günü saat 10.00’da Şehir Tiyatrosu’nda gerçekleştirilecek olan kongrede İl Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Özer ve İl Başkan Yardımcısı Av. İbrahim İlbasmış’ın listeleri yarışacak.
436 delegenin yer alacağı kongre öncesinde kulislerde üçüncü bir adayın çıkabileceği ihtimali de konuşuluyor. 


Haber: Ramazan Karakuş
 
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