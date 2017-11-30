CHP’de Özsoy yeniden aday

CHP Kocasinan İlçe Başkanı Mazhar Oğuz Özsoy, basın toplantısı düzenleyerek yapılacak seçimde yeniden aday olacağını duyurdu.CHP İl binasında gerçekleştirilen toplantıya CHP İl Başkanı Feyzullah Keskin ve partililerde katıldı.Cumhuriyet Halk Parti üyelerinin canını hiçe sayarak toprağın altında yatan Kuvayı Milliye gibi olması gerektiğini söyleyen Özsoy, adaylığını şu sözlerle aktardı:“Yeniden aday olmaktan büyük onur duyuyorum. Cumhuriyet Halk Partisi devrimdir, direniştir kuruluş ve kurtuluştur. Karşınıza çıkarken duyduğum heyecanı ve geçmişten bugüne vermiş olduğum örgütlü mücadelenin kazanımlarından aldığım cesaretle yeni bir başlangıç yapmak için Kocasinan İlçe Başkanlığı’na yeniden adayım. Uzun süre Cumhuriyet Halk Partisi’nde siyaset yapan birisi olarak önemli bir sorumluluk almak ve önümüzde ki süreçte sizlere yeniden hizmet etmek ve gelecek seçimlerde CHP’yi iktidara taşımak için adayım. İki yıl önce tam da bugün bizlere güvendiğiniz, onurlandırdınız ve ilçe başkanlığına layık gördüğünüz ilk gün ki heyecan ile yerelde ve genelde CHP’yi iktidara taşımak için örgütümüzle beraber çalıştık. Yine aynı heyecanla 2019’da halkın iktidarını kurmak için, hep birlikte kardeşçe el ele vererek çalışmaya talibim. “CHP il Başkanı Feyzullah Keskin ise yaklaşık iki aydır kongre sürecinin devam ettiğini belirterek; “Ocak ayının ilk haftasında il örgütümüzün kongresini yaparak Kayseri’deki kongre sürecini tamamlayacağız. Kongrelerimiz her zaman keyifli, neşeli bir şölen havasında geçer. Çünkü biz seçim bittikten sonra da hep biriz, beraberiz. Bu birliğimizi beraberliğimizi bozmak isteyenler mutlaka olacaktır. Art niyetli olanlar mutlaka vardır ama ben inanıyorum ki partide doku uyuşmazlığı olan bu art niyetlere partililerimiz en güzel cevabı sandıklarda verecektir. Kocasinan ilçesinde iki yıla yakındır birlikte görev yaptığımız Mazhar Oğuz Özsoy’a emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte de yönetici olacak olan arkadaşlarımıza şimdiden başarılar diliyorum. Şimdilik tek aday olan Mazhar Oğuz Özsoy’a hayırlı olsun” şeklinde konuştu.