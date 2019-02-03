“Çiftçilerimizin hizmetkarıyız”

Kayseri Ticaret Odası Toplantı Salonu'nda yapılan Genel Kurul, divan heyetinin oluşturulmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından 4 yıllık faaliyet raporu okunarak oylandı. Daha sonra kürsüye gelerek odanın çalışmaları hakkında bilgiler veren Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş; “Kocasinan Ziraat Odası’nın 15 bin üyesi var, Kayseri’de en çok üyeye sahip oda bizim odamız. Odamıza ait 2 tane traktörümüz, 1 tane greyderimiz, 5 tane küspe dağıtma makinemiz, 1 adet dip kazanımız, 1 adet lazerli tesviye makinemiz, 5 adet taş toplama makinemiz 2 adet römorkumuz, 2 adet taş toplama tırmığımız, 5 adet ilaçlama makinemiz, 4 personelimiz var. Bunlarla hepinize hizmet etmeye çalıştık, bundan sonra da etmeye devam edeceğiz. Odamıza bağlı mahallelerimizde son 4 yıl 9 bin dönüm taş toplama işi yaptık. Bayramhacı köyümüzden tutalım Amarat’a kadar olan mahallelerimizde çiftçilerimizin tarlalarının taşını temizledik. Bundan sonra da toplamaya devam edeceğiz. Özellikle sulu tarım yapılan arazilerde bin 500 dönüm lazerli tesviye makinesiyle arazi tesviyesi yaptık. Katı gübre dağıtma makinelerimiz tüm çiftçilerimizin emrinde. Tüm tarımla ilgili mahallelerimizin arazi yollarını Kocasinan ve Büyükşehir Belediyemizle birlikte istişare yaparak defalarca yaptık. Arazi yollarını yaptırmadığımız hiçbir mahallemiz kalmamıştır Kocasinan’da. Büyükşehir ve Kocasinan Belediye başkanımıza, yardımcı olan her kesime teşekkür ederim. 4 yılda 2 bin traktörün muayenesini yaptırdık. Çiftçilerimize yaklaşık 100 bin adet domatesi fidesi dağıttık. Muhtarlarımıza konaklara, mezarlıklara dikilmesi için 5 bin adet gül dağıttık. Çiftçilerimizin ekili ve dikili alanlarına zarar veren yaban domuzlarına karşı 4 yılda 50 bin adet mermi verdik" ifadelerini kullandı.

Genel Kurulda Abdulkadir Güneş tek aday olarak girerken, 84 üye oy kullanacak.

