ÇİFTÇİLİK İÇİN 2 PROJE Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, tarımın gelişmesi ve katma değeri yüksek tarım ürünlerinin teşvik edilmesine yönelik önemli çalışmalar yapacaklarını belirtti. Başkan Büyükkılıç, Çiftçi Akademisi ve gacer buğdayı üretimine ilişkin iki önemli projeden de bahsetti. Büyükkılıç, “Çiftçi Akademisi kurarak çiftçilerimize istedikleri bilgiyi sağlayacağız” derken, gacer buğdayının da nostaljik bir yöntemle öğütülüp üretileceğini söyledi.

28 Haziran 2019 Cuma 09:30