ÇİFTÇİLİK İÇİN 2 PROJE

VATANDAŞA ORGANİK ÜRÜN ÇAĞRISI
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Anadolu Harikalar Diyarı’nın yanında bulunan Doğal Ürünler Bahçesi’ni ziyaret etti. İncelemeler sonrası organik tarımın gelişmesine yönelik önemli açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, Tarım Orman Müdürlüğü ve Kapadokya Organik Tarım Üreticileri Birliği Derneği ile işbirliği halinde kurulan Doğal Ürünler Bahçesi’nde üretilen organik ürünlerden tüm vatandaşları yararlanmaya davet etti.
ÇİFTÇİ AKADEMİSİ KURULACAK
Açıklamasında Çiftçi Akademisi’nden de bahseden Başkan Büyükkılıç, “Çiftçi Akademisi yapmak suretiyle çiftçilerimize istedikleri bilgiyi sağlayacağız. Projemizi, Tarım Orman il Müdürlüğü ve üniversitelerimizin ziraat fakülteleriyle işbirliği halinde hayata geçireceğiz” ifadelerini kullandı.
NOSTALJİK YÖNTEMLE ÖĞÜTÜLECEK
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, çok sayıda faydası bulunan gacer buğdayı hakkında da açıklamalarda bulundu. Gacer buğdayının Develi bölgesinde üretildiğini dile getiren Başkan Büyükkılıç, “Gacer buğdayı konusunda üreticimizi bilgilendirmek ve üretimi artırmak için çalışacağız. Gacer buğdayı çölyak hastaları için de önemli. Glutenin en az olduğu bilimsel olarak kanıtlanmış olan gacer buğdayı bölgemizin bir değeri. Üretimi artırarak katma değer sağlamak istiyoruz. Bu arada nostaljik bir de değirmen yapacağız. Su ile çalışacak olan bu değirmen sadece gacer buğdayını öğütecek” diye konuştu.
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Anadolu Harikalar Diyarı’nın yanında bulunan Doğal Ürünler Bahçesi’ni ziyaret etti. İncelemeler sonrası organik tarımın gelişmesine yönelik önemli açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, Tarım Orman Müdürlüğü ve Kapadokya Organik Tarım Üreticileri Birliği Derneği ile işbirliği halinde kurulan Doğal Ürünler Bahçesi’nde üretilen organik ürünlerden tüm vatandaşları yararlanmaya davet etti.
ÇİFTÇİ AKADEMİSİ KURULACAK
Açıklamasında Çiftçi Akademisi’nden de bahseden Başkan Büyükkılıç, “Çiftçi Akademisi yapmak suretiyle çiftçilerimize istedikleri bilgiyi sağlayacağız. Projemizi, Tarım Orman il Müdürlüğü ve üniversitelerimizin ziraat fakülteleriyle işbirliği halinde hayata geçireceğiz” ifadelerini kullandı.
NOSTALJİK YÖNTEMLE ÖĞÜTÜLECEK
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, çok sayıda faydası bulunan gacer buğdayı hakkında da açıklamalarda bulundu. Gacer buğdayının Develi bölgesinde üretildiğini dile getiren Başkan Büyükkılıç, “Gacer buğdayı konusunda üreticimizi bilgilendirmek ve üretimi artırmak için çalışacağız. Gacer buğdayı çölyak hastaları için de önemli. Glutenin en az olduğu bilimsel olarak kanıtlanmış olan gacer buğdayı bölgemizin bir değeri. Üretimi artırarak katma değer sağlamak istiyoruz. Bu arada nostaljik bir de değirmen yapacağız. Su ile çalışacak olan bu değirmen sadece gacer buğdayını öğütecek” diye konuştu.
Haber: Ekrem Nazlı