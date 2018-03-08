Çifteönü Camisini Bakan Özhaseki açacak

Tarihi mekanların onarılarak gelecek kuşaklara aktarılması ile Anadolu Kültür ve Sanat yapıların yaşatıldığını ifade eden Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç, bu neden ile başlatılan Çifteönü Camii aslına uygun yenileme çalışmalarına 30 Kasım 2017 günü başlandığını ve 3 ay gibi kısa sürede çalışmanın tamamlandığını kaydetti.

Melikgazi ilçesinde yer alan bir çok tarihi eserin dünya kültür varlıkları içerisinde yer aldığını ifade eden Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç “ Çifteönü Camii mimari örneğinde restorasyon çalışması tamamlandı. Melikgazi Belediyesi olarak Kayserimizdeki tüm tarihi dokuyu ele alma niyetiyle yola çıktık ve hızla devam ediyoruz. Çifteönü Camisinin aslına uygun olarak tamamlanmış hali ile bu hafta sonu açılacak olup tüm halkımızı davet ediyorum “ dedi.

İHA