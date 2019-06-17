ÇİĞNEYE ÇİĞNEYE İZLEDİ!

14 Haziran 2019 Cuma günü Kadir Has Gösteri ve Sanat Merkezi’nde ERÜ Süleyman Çetinsaya İletişim Fakültesi’nin resmi mezuniyet töreni düzenlenmişti. Törene Tanzanya Büyükelçisi Prof. Elizabeth K. Kiondo’nun yanı sıra ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, öğretim görevlileri, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi Kayseri Şube Müdürü Mehmet Uğurlu gibi çok sayıda protokol üyesi de katılmıştı. Katılımcılar arasında Tanzanya Büyükelçiliği ekibiyle törene katıldığı anlaşılan Göksel Seçilmiş adlı kişi de yer alırken, Seçilmiş’in protokol koltuğunda tören boyunca sakız çiğnemesi görüntülere takıldı. Seçilmiş’in protokol üyeleri arasında ve resmi bir törende sakız çiğneyerek töreni izlemesi saygısızlık olarak değerlendirildi!



