Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Cırgalan Semt Konağında sona gelindi

İlçenin dört bir yanına sosyal yaşam alanları kazandıran Kocasinan Belediyesi’nin Cırgalan Mahallesi’ne yaptığı semt konağında geri sayım başladı. İç tefrişat çalışmalarını büyük bir titizlikle inceleyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, tesisi kısa bir sürede hizmete açacağını vurguladı.

Cırgalan Semt Konağında sona gelindi
Sosyal belediyeciliğe öncelik veren Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Cırgalan Mahallesi’ni ziyaret ederek, mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Mahalleye yeni bir tesis kazandıran Başkan Çolakbayrakdar, bölge sakinlerinin beklentilerini karşılayacak proje ve hizmetler ürettiklerini vurguladı. Başkan Çolakbayrakdar, “İlçe sakinlerimize daha iyi imkanlarda hizmet verebilmek için yoğun gayret sarf ediyoruz. Bu kapsamda yaptığımız modern sosyal tesisler, mahallelerin sosyal, kültürel ve sanatsal hayatına büyük bir canlılık katıyor. Mahallelerimizi cazibe merkezi haline getiren tesislerimizin, her geçen gün sayısını artırıyoruz. Vatandaşlarımızın tesislerimize olan yoğun ilgisi ve memnuniyeti, bizleri yenilerini kazandırma konusunda teşvik ediyor. Bu çerçevede 2 tanesi kırsal mahallelerimizde olmak üzere toplam 15 sosyal tesisi ilçemize kazandırdık ve bunlara ilave 5 yeni tesis de yapacağız. Bunlardan biri olan Cırgalan semt konağımızda iç tefrişat çalışmalarını hızlı bir şekilde tamamlayıp, mahalle sakinlerinin hizmetine sunacağız. Yaptığımız çalışmalarla ilçenin hizmet standartlarını yükseltiyoruz” ifadelerini kullandı. 
Mahalle sakinleri ise modern bir tesisi mahalleye kazandırdığı için Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür etti. 

İHA

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.