Alpaslan Baki Ertekin, “Mobilya ve tekstil grubundaki şirketlerimiz çok başarılı. 2017 yılında 1480 mağazamız vardı. 2018 yılında ilk 6 ayda mağaza sayısı 1538’e ulaştı” diye konuştu.



Ertekin, 14 ay süreyle üretim kalemlerine gelen zamları yansıtmadıklarını belirterek, “Ancak bu da karlılığımızı etkiledi. Buna rağmen daha şimdiden bu büyüme hedeflerini yakalamış bulunuyoruz” dedi.



Boydak Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin, gazetemize yaptığı değerlendirmede holdingin geldiği günden beri sürekli büyümeye devam ettiğini söyledi. Ertekin, “2017 yılının ilk 6 ayında konsolide ciromuz 4,3 milyar TL iken 2018 yılı ilk 6 ayında konsolide ciromuz 4,6 milyar TL olarak gerçekleşti. 2018 yıl sonu konsolide ciro hedefimiz 9,7 milyar TL ve 2018 yıl sonu ihracat hedefimiz 420 milyon dolar” dedi.



Ertekin şöyle devam etti, “Mobilya sektörünün günümüz itibari ile en büyük sorunu hammadde zamları. Temel girdilerimiz olan ağaç yonga, sünger ve yay gibi maddeler son 14 ayda hiç durmaksızın zamlandı. Biz bu zamları satışlarımıza birebir oranda maalesef yansıtamıyoruz. Bu durum elbette karlılığımızı da etkiliyor. Ama biz bu çeyrek özelinde döviz pozisyonumuz nedeni ile karlılıklarımızı koruyabildik.”