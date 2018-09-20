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ÇOCUK EVİNDE AIDS PANİĞİ

ERÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 31 Ağustos tarihinde dünyaya gelen bebeğin annesi doğumdan sonra kayıplara karıştı. Yapılan kan tahlillerinde bebeğin AIDS virüsü taşıma ihtimalinin belirmesi üzerine Sağlık Bakanlığı olaya el koydu. Bebek 7 Eylül 2018’de, Sağlık Bakanlığı’nın bilgisi ve talimatları ile 2 doktor nezaretinde, özel bakım altına alınması için Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Evi’ne teslim edildi.

ÇOCUK EVİNDE AIDS PANİĞİ

Kayseri Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer,  bebeğin annesinin hayat kadını olduğu bilgisinin geldiğini hatırlatarak, “AIDS’i de büyük bir ihtimal oradan kaptı çocuk. Kontroller sürüyor kesin sonuçlar birkaç tahlilden sonra daha net belli olur” dedi.

CÜNEYT ÖZDEMİR OLAYI DOĞRULADI 

Kayseri Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı çocuk evi müdürü Cüneyt Özdemir olayı doğrulayarak, “Bakanlığın takibinde olan bir bebek, buna göre bakımı ve tedavisi yapılıyor. Biberonundan bakım odasına kadar her şeyini ayırdık, tedbirlerimizi aldık ve tüm testleri yapmaya devam ediyoruz” dedi.

BEBEK KONTROL ALTINDA

İlk testlerinde negatif çıkmasına rağmen AIDS olma ihtimaline karşılık birkaç test daha yapılacağını kaydeden yetkililer, “Testler negatif ama pozitife dönme ihtimali var. O nedenle Cuma günü son bir test daha yapılacak ama yine de HIV (AIDS) virüsü artışını önleyen ilaçlarla bebek kontrol altında tutuluyor” diye konuştu.
 

Özel Haber: İlter Sağırsoy

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