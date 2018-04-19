Çocuk Hastanesinde 23 Nisan coşkusu

Klinikte tedavi gören çocuklara yönelik düzenlenen etkinliğin açılışında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, “2 gün sonra kutlayacağımız 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı bugün çocuklarımızın bulunduğu Çocuk Hastanemizde yine öğrencilerimizle beraber kutlamak için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Hasta olan çocuklarımızla beraber olup bu güzel bayramı beraber kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bundan 98 yıl önce vatan, dört bir taraftan yedi düvel tarafından işgale uğramış, netice itibariyle milli savunma ile bunlar defedilmiş ancak küçücük bir parça kalmış, bunu korumak, kollamak, tekrar diriltmek gerekiyordu. Onun için de bir milli iradeye, milli meclise ihtiyaç duyuluyordu. Bundan 98 yıl önce 23 Nisan 1920’de Ulu Önder Atatürk Türkiuye Büyük Millet Meclisi’ni kurarak milli iradeyi hayata geçirmiştir. Onun bayramını kutluyoruz. Ulu Önder Atatürk bu bayramı da çocuklara armağan etmiştir. Dünyada hiçbir ülkede olmayan çocuk bayramı bizim milletimize nasip olmuş. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı şimdiden kutluyor ve tebrik ediyorum” dedi.

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik ise çocukların sağlıklarına daha fazla katkı sağlayabilmek için ellerinden geleni yapacaklarını kaydederek tüm çocukların Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı. Çelik; “Burada biraz erken de olsa 23 Nisan’ı kutluyoruz. Bu dünyanın en değerli varlıklarını daha nasıl mutlu ederiz diye çalışıyoruz. Onları gördükçe yüreğimizde bir heyecan oluşuyor. Yüce Atatürk bu ülkeyi ve ülkenin geleceğini onlara emanet etti. Çünkü onlara yapılacak her yatırım onların sağlıklı şekilde büyümesi, ülkemizin sonsuza dek devam etmesini sağlayacak ortam oluşturacaktır. Onların sağlıklarına daha fazla katkı sağlayabilmek için sağlık çalışanları olarak elimizden gelenin en iyisini yapacağımıza söz veriyorum” şeklinde konuştu.

Etkinlikte düzenlenen çeşitli gösterilerle 23 Nisan’ı doyasıya kutlayan çocuklar gönüllerince eğlendi.