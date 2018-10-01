Çocuklar için 7 günlük yürüyüşe çıktılar

Sabah saatlerinde Talas Mehmet Şafak Paraşüt İniş Pisti'nden yola çıkan Yılmaz Yeşil, "Kayseri’den Adana’ya yürüyüşümüzü başlatacağız. Biz Yüce Allah’ın ailelere armağanı olan çocuklar için bir farkındalık oluşturmak, bir çocuğun dahi olsa onun bir ihtiyacını gidermek, ona yardımcı olmak için böyle bir faaliyet düzenledik. Faaliyetimiz inşallah ses getirir. Tüm vatandaşlarımızın katkısını ve desteğini bekliyoruz" dedi.

Mehmet Arslan ise, "Yılmaz Beyle beraber Adana’ya yürüyüşümüzü gerçekleştireceğiz. Yürüyüş güzergahımız Allah’tan bir mani çıkmazsa Kayseri’den Develi, Yahyalı,Çamardı, Kamışlı Bucağı, Kızıldağ Yaylası’ndan geçerek Adana’ya ulaşacağız. 7 gün sonunda ulaşacağız hedefimiz budur. Sessizliğin sesi olmak için gücümüzün yettiği kadar ayağımızın gittiği yere kadar inşallah gideceğiz" diye konuştu.

