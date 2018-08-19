Çocuklar kural hatası yapan büyüklerini 'Kırmızı düdük' ile uyaracak

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan 'Kırmızı Düdük' Projesi kapsamında Ankara yol uygulama noktasında ve Cumhuriyet meydanında çocuklara kırmızı düdük dağıttı.

Kayseri İl Emniyet Müdür Yardımcısı Sefa Sarıkaya da, uygulama noktasında aileleri ile beraber yolculuk eden çocuklara kırmızı düdük verdi. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Sarıkaya, Kayseri’de kazaların çoğunun tek taraflı olduğunun altını çizerek, vatandaşlara uykusuz yola çıkmamaları konusunda uyarılarda bulundu. Sarıkaya, şunları söyledi:

"İçişleri Bakanlığımız bayramda trafik tedbirleriyle alakalı önemli tedbirler aldı. Bakanımızın talimatlarıyla 81 ilimizde ‘Bu bayram da ben de trafik polisiyim. Hatalı sürücülere kırmızı düdük’ kampanyası başlatıldı. Bu kampanyanın yanında ekip sayılarımızı oldukça arttırdık. Kayseri ilimiz tam Türkiye’nin ortasında olduğu için herkes bu yolu kullanabiliyor. Uyku ile ilgili sıkıntılarımız vardı. Uzun yolculuk yapanlarımız lütfen dinlensinler. Ekip sayımızı arttırarak yolcularımızı sık sık durduracağız. Kayseri’de ki kazalarımızın çoğu tek taraflıdır. Vatandaşlarımız çoğunlukla uyumaktadırlar. Bu konuda tekrar hatırlatmak istiyorum ki uykusu gelen arabasını kenara çekip uyusun. Petrol istasyonlarımıza girebilirler. Yolculuklarına dinlenerek devam etsinler. Yoldan gelen çocuklarımıza şapka, tişört ve kırmızı düdük verdik. Araç sürücüsü hata yaptığı zaman babasını uyandırmak için kırmızı düdük ile beraber düdük çalacaklar. Bu bayram tedbirlerinde Bakanımız da bizzat kendi denetimlere katılacaktır. Devlet olarak ne kadar vatandaşımızın canına değer verdiğimizi ben vatandaşlarımızın bilmesini istiyorum. Tek ricamız var o da uykunuz geldiyse lütfen kenara çekip uyuyunuz. Hayatta ikinci bir şıkkımız olmuyor. Dolayısıyla uykumuz geldiğinde dinlenelim."

Öte yandan, trafik ekipleri de Cumhuriyet meydanında yaptıkları denetimde çocuklara tişört ve kırmızı düdük hediye etti. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdür Vekili Komiser Yardımcısı Ferhat Sami Susuz, proje hakkında bilgiler vererek, "Trafik kazalarının önlenmesi kapsamında başlatılan bu proje çerçevesinde çocuklarımızın yaptırım gücünü kullanarak ailelerinde ki ve sevdiklerine yaptırım gücünü kullanarak sürücülerin yapmış olduğu kural ihlallerini bu dağıtmış olduğumuz kırmızı düdük vasıtasıyla anne ve babasını uyararak kazaları veya kural ihlallerini en aza indirmeyi planlıyoruz. Trafik kazalarının önlenmesi, trafik güvenliği kavramının da geliştirilmesi kapsamında bu projeyi İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’nun başkanlığında faaliyete geçirildi. Bayram münasebetiyle daha aktif hale geldi. Ancak bayramdan sonrada çalışmalarımız devam edecektir. Çocuklarımızın aile üzerinde ki yaptırım gücünden faydalanarak bu trafik kazalarını emniyet kemeri kullanımını veya seyir halindeyken cep telefonu kullanımını en aza indirmek amacıyla böyle bir planlama yapıldı. Şuan gayet başarılı gidiyor ve çocuklarımız gayet memnundur. Biz bu projenin daha etkili olacağını düşünüyoruz” diye konuştu.