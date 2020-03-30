Çocuklar pazar yerlerine de alınmayacak Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu Kararlarını açıkladı. Yapılan açıklamada marketlerde olduğu gibi pazar yerlerine de çocukların alınmayacağı duyuruldu.

30 Mart 2020 Pazartesi 09:38