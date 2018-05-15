ÇOCUKLARIMIZ ZOMBİLEŞMESİN

Kayseri AK Parti milletvekili aday adayı olan Oğuz Memiş,gazetecilerle kahvaltılı bir toplantıda buluştu. Kayseri’nin önde gelen gazetecilerinin katıldığı toplantıda Memiş, neden aday adayı olduğunu açıkladı. Memiş, “ Eğer bu yolda bir görev verilirse, en önemli amacım, özellikle çocukları hızla gelişen internet ortamındaki tehlikelerden korumak adına projeler geliştirmek ve sanal dünyadaki fırsatları çocuk ve gençlerimizin lehine kullanmak.” dedi.AK Parti milletvekili aday adayı Oğuz Memiş, 32 yıldır bilişim işiyle uğraşan şirketler grubu sahibi ve yöneticisi olduğunu hatırlatarak, aday adayı olmasındaki en büyük sebebin de, özellikle çocukları ve gençleri bu sanal dünyadaki bilinen ve bilinmeyen tehlikelerden korumak adına işler yapma düşüncesi olduğunu söyledi.Memiş gazeteceilerle biraraya geldiği kahvaltılı sohbet toplantısında kısaca kendisinden bahsettikten sonra, aday adayı olmasının amacını da açıkladı. Memiş, “ 32 yıldır bilişim işindeyiz ve pek çok kesime göre bu dünyadaki tehlikeleri de fırsatları da daha yakından görebiliyoruz. Ve ben özellikle genç ve çocukları bu dünyadaki tehlikelerden korumak için zaten yıllardır kendi çabamızla birşeyler yapmaya gayret ediyorum. Çocuklarımızın oynadığı oyunlarda günde yüzlerce kişiyi öldürüyor ve daha çocukken öldürme güdüsünün içinde yükseldiğinin farkına varamıyor. Daha sonra da bu oyunları hazırlayan dış mihraklar bu çocukları istediği şekilde yönlendirmeye çabalıyor. İşte bunun önüne geçmeliyiz. Çocuklarımızın birer asosyal kişi olarak toplumdan soyutlanıp içine kapanık kişiler haline gelmesini önlemeliyiz. Eğer Allah kısmet eder çıktığımız bu yolda bir görev tevdi edilirse, benim en önemli uğraşım bu çocukları ve gençlerimizi sanal dünyanın tehlikelerinden korumak olacaktır. Şimdi yaptığımızı biraz daha geliştirerek ülke genelinde yapabilmek için gayret edeceğim. Dijital dünyada tehlikeler de var fırsatlar da var. İngiltere bu işi çözmek adına bir adım atmış ve küçük yaşta çocuklara küçük tabletler ya da benzeri makineler dağıtarak, onları belli konularda icatlar yapmaya, yenilikler keşfetmeye, gelişmelerine hizmet edecek işlere yönlendiriyor, onları bu manada yarıştırıyor ve ülke genelinde çok güzel sonuçlar da alıyorlar. Biz de niye aynısını ya da benzerini yapmayalım. “ dedi.Basın dünyasının da uzun süre içinde olduğunu hatırlatan Oğuz Memiş, “ Bu konudaki sıkıntılarınızı da en iyi bilenlerdenim zira aynı sıkıntıları yıllardır medyanın içinde yer alan biri olarak ben de yaşamıştım. Dolayısıyla eğer kısmet olur da, oralara gidersek mesleğimizin sorunları ve gelişmesi adına üzerime ne düşerse bunun içinde çalışacağım da muhakkaktır. “ diye konuştu.Oğuz Memiş, kendisinin mühendis olduğunu da hatırlatarak, “ mesela bu manada Kayseri’deki mimar ve mühendislerimizin de pekçok sorunu var. Küçük sorunlar ama doğurdukları büyük sonuçlarla meslektaşlarımızın sıkıntı çekmesine sebep oluyor. Bunlar içinde elimden geleni yapacağımı da burada söylemiş olayım” dedi.