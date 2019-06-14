“Çocuklarımızı ihmal etmeyelim”

Toplam 305 bin öğrencinin ve 20 bin öğretmenin tatile gireceği 2018-2019 yılı eğitim-öğretim hayatının son gününde Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, öğrenci ve öğretmenlerin heyecanına ortak oldu. Talas Yüksek Mimar Selçuk Karakimseli İlkokulu’nda gerçekleşen karne töreninde, Vali Şehmus Günaydın ve protokol üyeleri öğrencilere karneleriyle beraber hediyeler de dağıttı. Küçük öğrenciler Vali Günaydın’ı kapıda çiçek ve çikolatayla karşıladıktan sonra sınıfça şarkı söylediler. Sınıfları gezen Vali Şehmus Günaydın, öğrencilerle sohbet ettikten sonra öğrencilere karneleri ve hediyeleri verildi. Karne dağıttıktan sonra Vali Günaydın, okul öğretmenleriyle bir araya geldi.







Kayseri’ye çifte eğitimin yakışmadığını ve tekli eğitim için bütün paydaşlarıyla beraber çalıştıklarını söyleyen Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, “Bugün 2018-2019 eğitim-öğretim yılını tamamlamış bulunuyoruz. Zorlu bir dönemden geçtik. Kar ve dolu yağdı, çocuklarımız ve velilerimizin büyük özverisiyle ve öğretmenlerimizin büyük katkılarıyla, çocuklarımızı bu günlere getirdik. Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Bu yüzden onların en iyi şekilde eğitim görmesi bizim için büyük önem taşıyor. Bu nedenle ben, okullarımızı bazen haberli bazen de habersiz bir şekilde ziyaret ettim ve öğretmenlerimizle sohbet etme imkanı buldum. Çocuklarla ilgili önerileri ve yaşadıkları sıkıntıları konuştuk. Biz eğitim ve öğretimde kaliteyi arttırmak için, bütün paydaşların ve bu olayda emeği geçen herkesin fikrini öğrenmek istiyoruz. Öneri ve düşüncelerini almak istiyoruz. Ben değil biz anlayışıyla, eğitimde kaliteyi arttıracağız ve çocuklarımızı geleceğe en iyi şekilde hazırlayacağız. Bugün itibariyle Kayserimizde 305 bin tane çocuğumuzu mezun ediyoruz ve bir üst sınıfa taşıyoruz. Bu ciddi bir rakam. 20 bin öğretmenimiz, bu çocukların yetişmesi için büyük çaba ve gayret sarf ediyor. Biz öğretmenlerimiz arasında, hiçbir şekilde fark görmüyoruz. Bütün öğretmenlerimiz bizim için çok değerlidir ve bütün okullarımız bizim için çok önemlidir. Eğitim kalitesinin arttırılması gerekiyorsa, bütün okullarda yapmalıyız. Sadece 1-2 okulda biz eğitimdeki, sorunlarımızı çözemeyiz. Çifte eğitim Kayserimize yakışmıyor. Bunun için tekli eğitime geçmemiz lazım. Çocuklarımızın sabahın 5’inde kalkıp yollara düşmesi, servis aracında uzun süre geçirmeleri ve ders başlamadan okula gelip 1 saat beklemeleri risk teşkil ediyor. Bizim bu risk alanlarını ortadan kaldırmamız lazım. Çocuklarımız uykusunu alacak ve her türlü riskten uzak bir şekilde okuluna gelecek. Bu anlamda tekli eğitim konusunda çok kapsamlı çalışmalar yapıyoruz. Okul önlerinde emniyet güçleri her türlü önlemi alıyor ve çocuklarımıza yönelik bütün risk alanlarında çalışmalarımız devam ediyor” ifadelerinde bulundu.







Vali Şehmus Günaydın, çocuklara tatil için önerilerde bulunarak sözlerini şu şekilde tamamladı:

“Ben tekrar eğitim-öğretim yılında, büyük fedakarlık gösteren öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi ve velilerimizi tebrik ediyorum. Çocuklarımıza kolaylıklar diliyorum. Yoruldular ve tatili hak ettiler. Buradan da bütün çocuklarımıza sesleniyorum, öncelikle iyi dinleneceğiz ve internet ortamından mümkün mertebe uzak duracağız. İnterneti kontrolü kullanacağız. Bunun zararlarını öğretmenlerimiz ve velilerimiz anlatıyor. Elbette faydalarından faydalanacağız ama zararlarını da mutlaka gündeme getirerek, çocuklarımızı bu anlamdaki risklerden uzak tutacağız. Geçenlerde bir paylaşım yapmış ve orada da belirtmiştim, bir çocuğun 3 yaşında tabletle, bilgisayarla oyun oynaması onun zeki olduğunun değil ihmal edildiğinin göstergesidir. Velilerimiz çocuklarımızı lütfen ihmal etmesinler”



