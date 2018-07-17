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Çocuklarına 15 Temmuz şehidi Kübra Doğanay'ın adını verdiler

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde Harun-Yeter çifti, yeni doğan bebeklerine, FETÖ’nün darbe girişimi sırasında şehit olan komiser yardımcısı Kübra Doğanay'ın ismini verdi. 

Çocuklarına 15 Temmuz şehidi Kübra Doğanay'ın adını verdiler

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi Karagöl Mahallesi'nde yaşayan Harun ve Yeter çifti, 15 Temmuz Pazar günü dünyaya gelen kız çocuklarına FETÖ’nün darbe girişimi sırasında şehit olan komiser yardımcısı Kübra Doğanay'ın ismini verdi. 
Eşinin doğum sancıları tutunca eşini Pazarcık Devlet Hastanesine getiren baba Harun Yürek doğumhanenin önünde sevinçli haberi beklerken izlediği haber ve sela sesinden etkilenerek dünyaya gelen kız çocuklarına Kayserili Şehit Komiser Yardımcısı Kübra Doğan'ın ismi vermeye karar verdiklerini söyledi. Yürek, "Şehidimizin adını yaşatmak istedik. Mutluyuz, gururluyuz. İnşallah ablası gibi vatana, millete hayırlı bir evlat olur" dedi. 

Şehit Kübra Doğanay’ın ismi, daha önce memleketi Kayseri Yeşilhisar’daki bir fen lisesine, Mersin Yenişehir’de bulunan bir kız Anadolu İmam Hatip Lisesine ve Yalova'daki bir İmam Hatip Ortaokuluna verilmişti. 

İHA

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