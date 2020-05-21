Çocuklarının kıyafeti yerine 2 bin TL'yi attı Kayseri’de çocuklarının eski kıyafetlerini geri dönüşüm kutusuna atmak isteyen Fatma Etyemez, eşofmanın cebine koyduğu 2 bin lira parayı da dalgınlıkla attı. Etyemez, parasını zabıta ekiplerinin yardımı ile geri aldı.

21 Mayıs 2020 Perşembe 12:52