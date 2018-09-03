ÇOLAKBAYRAKDAR MİLLETİN DERİSİNE Mİ GÖZ DİKTİ ?

Kurban kesim merkezi kapısındaki görevliler; derilerin sadece belediye vakfına ait Sosyal Market’e gelir sağlamak amacıyla toplanacağını, bunun dışındaki hiçbir kuruma bu kesim merkezlerinden kurban derisi verilmeyeceği söyledi.



Oymaağaç kurban kesim merkezi kapısında biriken vakıf ve hayır kurumu deri toplama gönüllüleri, “28 Şubat döneminde, Türk Hava Kurumu bile bu kadar despotça bir tavır içinde olmadı. Yazıklar olsun. Milletin derisine kadar düştü mü koskoca Kocasinan Belediyesi” diye tepki gösterdi.



Oymaağaç kurban kesim merkezinin giriş kapısının önündeki kalabalık artıp olaylar büyümeye başlayınca “tesadüfen” oraya gelen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar duruma el koydu. Başkan Çolakbayrakdar bir “yanlış anlama” olduğunu ifade ederek gönüllü kuruluşların da deri toplamak üzere Kocasinan Belediyesi’nin tüm kurban kesim merkezlerine girmesine izin verdi.



