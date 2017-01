Çolakbayrakdar’a “özel” ziyaret Gevher Nesibe Özel Eğitim İş Uygulama Okulu’nun öğrencileri, okula yapılan hizmetlerden dolayı Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Öğrencilerle birlikte olmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, eğitimden sanata spordan kültüre hayatın her alanında engelli vatandaşlara destek olduklarını ifade ederek, “Hizmetlerimizle sadece özel günlerde değil, her gün onlarla birlikte oluyoruz.” dedi.



Öğrencilere ziyaret sırasında Okul Müdürü İsmet Dal ve okulun öğretmenleri eşlik etti. Başkan Çolakbayrakdar’ın sıcakkanlı sohbetinden etkilenen çocuklar, kendi telefonlarıyla fotoğraf çekmeyi de ihmal etmedi. Başkan Çolakbayrakdar, çocuklarla yakından ilgilenip uzun bir sure sohbet etti.



Ziyarette kısa bir konuşma yapan Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan Belediyesi olarak bizler bir gün değil her gün engellilerle beraberiz. Yaptığımız hizmetlerin, güler yüz olarak dönmesinin mutluluğunu yaşıyorum. Devletimiz özel eğitim gerektiren çocuklarımızın üretken, aktif bireyler olarak toplumsal hayatta rol üstlenmelerini ve güçlerini kullanabilmelerini sağlayacak önemli projeleri hayata geçirdi. Kocasinan Belediyesi olarak bizlerde daha ileri seviyelere taşıyoruz. Çocuklarımızın hayat standartlarını yükseltmek için elimizden geldiğince çaba sarf ediyoruz. Başta eğitim ve sağlık olmak üzere yavrularımıza yönelik düzenlediğimiz etkinliklerle her zaman yanlarında oluyoruz. Çocuklarımızın hayatını kolaylaştırmak için desteklerimizi artırarak devam edeceğiz. İnşallah her şey daha güzel olacak.” ifadelerini kullandı.



Gevher Nesibe Özel Eğitim İş Uygulama Okul Müdürü İsmet Dal ise, okul hakkında bilgiler vererek, okula yapılan hizmetlerden dolayı Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.

Ziyaret, öğrencilerin Başkan Çolakbayrakdar ile hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından sona erdi.

