Coşkulu kutlama Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 100’üncü yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Yenidoğan Mahallesi’nde bir kutlama düzenledi. Kutlamalara Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Vali Şehmus Günaydın ile birlikte katıldı. Yenidoğan Mahallesi sakinleri etkinliklere ve coşkuya balkon ve pencerelerinden destek verdi.

24 Nisan 2020 Cuma 12:58