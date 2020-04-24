Coşkulu kutlama

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın coşkusuna engel olamadı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sosyal mesafeyi bozmayacak bir etkinlikle ve bu etkinliğe vatandaşların balkon ve pencerelerinden katılımıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı coşkuyla kutladı.
Kutlamalar, etkinliğe daha fazla insanın balkonlarından katılabilmesi için fiziki uygunluğu nedeniyle seçilen Yenidoğan Mahallesi’ndeki Ihlamur Parkı’nda yapıldı. Spor A.Ş. tarafından düzenlenen kutlamalar gündüz saatlerinde başladı. Spor A.Ş. eğitmenlerinin gösterilerine özellikle bayramın armağan edildiği çocuklar büyük ilgi gösterdi.
Kutlamalara Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da katıldı. Başkan Büyükkılıç, balkon ve pencerelerdeki halkı selamlayarak etkinlik alanına geçti. Bu sırada Büyükşehir Belediyesi bando takımı da marşlar seslendirdi. Bando takımının marşlarına evlerinde büyük bir coşkuyla katılan vatandaşlar, mehter marşlarına da evlerinin ışıklarını söndürüp yakarak ve alkışlarla eşlik etti. Kutlamalara ilerleyen dakikalarda Vali Şehmus Günaydın da katıldı. Vali Günaydın ve Başkan Büyükkılıç, ellerindeki ay yıldızlı bayrağımızı sallayarak coşkuya eşlik etti.
Yenidoğan Mahallesi’nde gerçekleştirilen kutlamalarda saatler 21.00’ı gösterdiğinde tüm Türkiye’de olduğu gibi İstiklal Marşı okundu. İstiklal Marşımızın ardından ise muhteşem bir havai fişek gösterisi gerçekleştirildi.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kısa bir konuşma yaparak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı. TBMM’nin 101’inci yılının çok daha büyük coşkuyla kutlanacağını dile getiren Başkan Büyükkılıç, “Cenabı Allah birliğimizi, beraberliğimizi, huzurumuzu, bozmasın. Ay yıldızlı Türk Bayrağımızı, vatanımızı, milletimizi, devletimizi elimizden almasın. 23 Nisan’ı ve içerisine girdiğimiz Mübarek Ramazan ayını tebrik ediyorum. İnanıyoruz ki koronavirüs belasından kurtularak hep beraber iki bayramı birlikte kutlayacağız. Türkiye Büyük Millet Meclisimizin kuruluşunun 100’üncü yılını çok daha büyük coşkuyla kutlayacaktık; ancak böyle bir durum ortaya çıktı. Allah lütfederse 101’inci yılı büyük bir coşkuyla kutlayacağız. Rabbim Cumhuriyetimizi, devletimizi daha nice 100 yıllara ulaştırsın” dedi.
Vali Şehmus Günaydın da konuşmasında, 23 Nisan coşkusunu hiçbir şeyin azaltamayacağını ifade ederek, “Koravirüs nedeniyle bir araya gelemediysek de kalplerimiz beraber. Mahallerimizi gezince bu coşkuyu hiçbir şeyin azaltamayacağını gördük” diye konuştu.
Vali Şehmus Günaydın ve Başkan Memduh Büyükkılıç, kutlamaların sonunda Ihlamur Parkı’na bakan binaların önünden geçerek balkon ve pencerelerdeki halkı selamladı. Vali Günaydın ve Başkan Büyükkılıç’ı alkışlarla karşılayan vatandaşlar zaman zaman sloganlar da attı.
23 NİSAN KORTEJİ HALKIN AYAĞINA GİTTİ
Milli bayramlarda Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen kortejler bu kez halkın ayağına gitti. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle oluşturulan kortej marşlar eşliğinde şehri dolaştı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da Vali Şehmus Günaydın ile birlikte kortejin önünde yürüyerek halkı selamladı.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde 23 Nisan Korteji oluşturuldu. Kortejin hareketi öncesi basın mensuplarının soruları üzerine bir açıklama yapan Vali Şehmus Günaydın, “Bayramımızı arzu ettiğimiz şekilde kutlayamasak da belediyelerimizle, kamu kurum ve kuruluşlarımızla en güzel şekilde kutlamak için gayret gösteriyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk 23 Nisan’ı çocuklara armağan ederek onlara ne kadar güvendiğini ortaya koymuştur. Bizler de onları en iyi şekilde yetiştirmek için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz” dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da 100’üncü yıl kutlamaları için görkemli bir kutlama planladıklarını hatırlatarak “Ancak bu kutlamalar yerine balkonlar ve pencerelerdeki vatandaşlarımızla sevincimizi paylaşarak kutlamaya çalışıyoruz. Evlerde olmamız devletimize, milletimize, ay yıldızlı Türk Bayrağımıza sahip çıkmamıza engel değil. Bu şartlarda da sevincimizi paylaşacağız ve coşkuyla kutlayacağız. Bizlere bugünü miras bırakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşlarını rahmetle anıyoruz. İnşallah 101. Yılda daha da görkemli bir kutlama gerçekleştireceğiz” diye konuştu.
Vali ve Başkan’ın açıklamalarının ardından 23 Nisan Korteji Sivas Caddesi’ni takip ederek mahalleleri dolaştı. Kortejin önünde bulunan ve özel olarak 23 Nisan için hazırlanan otobüsün üzerinde Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı yer aldı. Bando takımı marşlar ve türküler seslendirdi. Vali Şehmus Günaydın ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da kortejin önünde yürüyerek balkon ve pencerelerinde bulunan vatandaşları selamladı.
Kutlamalar, etkinliğe daha fazla insanın balkonlarından katılabilmesi için fiziki uygunluğu nedeniyle seçilen Yenidoğan Mahallesi’ndeki Ihlamur Parkı’nda yapıldı. Spor A.Ş. tarafından düzenlenen kutlamalar gündüz saatlerinde başladı. Spor A.Ş. eğitmenlerinin gösterilerine özellikle bayramın armağan edildiği çocuklar büyük ilgi gösterdi.
Kutlamalara Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da katıldı. Başkan Büyükkılıç, balkon ve pencerelerdeki halkı selamlayarak etkinlik alanına geçti. Bu sırada Büyükşehir Belediyesi bando takımı da marşlar seslendirdi. Bando takımının marşlarına evlerinde büyük bir coşkuyla katılan vatandaşlar, mehter marşlarına da evlerinin ışıklarını söndürüp yakarak ve alkışlarla eşlik etti. Kutlamalara ilerleyen dakikalarda Vali Şehmus Günaydın da katıldı. Vali Günaydın ve Başkan Büyükkılıç, ellerindeki ay yıldızlı bayrağımızı sallayarak coşkuya eşlik etti.
Yenidoğan Mahallesi’nde gerçekleştirilen kutlamalarda saatler 21.00’ı gösterdiğinde tüm Türkiye’de olduğu gibi İstiklal Marşı okundu. İstiklal Marşımızın ardından ise muhteşem bir havai fişek gösterisi gerçekleştirildi.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kısa bir konuşma yaparak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı. TBMM’nin 101’inci yılının çok daha büyük coşkuyla kutlanacağını dile getiren Başkan Büyükkılıç, “Cenabı Allah birliğimizi, beraberliğimizi, huzurumuzu, bozmasın. Ay yıldızlı Türk Bayrağımızı, vatanımızı, milletimizi, devletimizi elimizden almasın. 23 Nisan’ı ve içerisine girdiğimiz Mübarek Ramazan ayını tebrik ediyorum. İnanıyoruz ki koronavirüs belasından kurtularak hep beraber iki bayramı birlikte kutlayacağız. Türkiye Büyük Millet Meclisimizin kuruluşunun 100’üncü yılını çok daha büyük coşkuyla kutlayacaktık; ancak böyle bir durum ortaya çıktı. Allah lütfederse 101’inci yılı büyük bir coşkuyla kutlayacağız. Rabbim Cumhuriyetimizi, devletimizi daha nice 100 yıllara ulaştırsın” dedi.
Vali Şehmus Günaydın da konuşmasında, 23 Nisan coşkusunu hiçbir şeyin azaltamayacağını ifade ederek, “Koravirüs nedeniyle bir araya gelemediysek de kalplerimiz beraber. Mahallerimizi gezince bu coşkuyu hiçbir şeyin azaltamayacağını gördük” diye konuştu.
Vali Şehmus Günaydın ve Başkan Memduh Büyükkılıç, kutlamaların sonunda Ihlamur Parkı’na bakan binaların önünden geçerek balkon ve pencerelerdeki halkı selamladı. Vali Günaydın ve Başkan Büyükkılıç’ı alkışlarla karşılayan vatandaşlar zaman zaman sloganlar da attı.
23 NİSAN KORTEJİ HALKIN AYAĞINA GİTTİ
Milli bayramlarda Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen kortejler bu kez halkın ayağına gitti. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle oluşturulan kortej marşlar eşliğinde şehri dolaştı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da Vali Şehmus Günaydın ile birlikte kortejin önünde yürüyerek halkı selamladı.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde 23 Nisan Korteji oluşturuldu. Kortejin hareketi öncesi basın mensuplarının soruları üzerine bir açıklama yapan Vali Şehmus Günaydın, “Bayramımızı arzu ettiğimiz şekilde kutlayamasak da belediyelerimizle, kamu kurum ve kuruluşlarımızla en güzel şekilde kutlamak için gayret gösteriyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk 23 Nisan’ı çocuklara armağan ederek onlara ne kadar güvendiğini ortaya koymuştur. Bizler de onları en iyi şekilde yetiştirmek için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz” dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da 100’üncü yıl kutlamaları için görkemli bir kutlama planladıklarını hatırlatarak “Ancak bu kutlamalar yerine balkonlar ve pencerelerdeki vatandaşlarımızla sevincimizi paylaşarak kutlamaya çalışıyoruz. Evlerde olmamız devletimize, milletimize, ay yıldızlı Türk Bayrağımıza sahip çıkmamıza engel değil. Bu şartlarda da sevincimizi paylaşacağız ve coşkuyla kutlayacağız. Bizlere bugünü miras bırakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşlarını rahmetle anıyoruz. İnşallah 101. Yılda daha da görkemli bir kutlama gerçekleştireceğiz” diye konuştu.
Vali ve Başkan’ın açıklamalarının ardından 23 Nisan Korteji Sivas Caddesi’ni takip ederek mahalleleri dolaştı. Kortejin önünde bulunan ve özel olarak 23 Nisan için hazırlanan otobüsün üzerinde Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı yer aldı. Bando takımı marşlar ve türküler seslendirdi. Vali Şehmus Günaydın ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da kortejin önünde yürüyerek balkon ve pencerelerinde bulunan vatandaşları selamladı.
Kurumsal