Çözün şu işi artık !

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin öncelik belirleme, planlama ve uygulamadaki gecikme ve eksiklikleri nedeniyle, Şehir Hastanesi’ne gelen onbini aşkın hasta ve yakını, hergün kilitlenen trafik yüzünden sinir harbi yaşıyor.



Geçtiğimiz Salı günü Kayseri Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin de katıldığı toplantıda, belediye alınan kararları hızla yapsa bile, enaz iki ay süreyle yaşanan sıkıntı devam edecek. Bu da vatandaşın yaz boyunca sıcağın altında, kilitlenen trafikte ömür tüketeceği anlamına geliyor.



Vatandaşlar, “ Bu hastanenin açılacağı, yoğunluğu, kapasitesi aylar önce belliyken bunu bile planlayıp ona göre düzenlemeyi yapamayanlar, acaba ne iş yapıyor? Bıktık artık çözün bu işi" diyor.



Hastane içinde bazı noktalarda meydana gelen uzun kuyruklar, bayanların abdest aldığı yerin kapısız olması, hastane sınırındaki duvarın yıkılıp yeni ticaret yerlerinin yapılacağı iddiaları, Şehir Hastanesi'nde yaşanan önemli sorunlar arasında yer alıyor.

